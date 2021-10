4. Liga, Gruppe 4 Brüglingen Basel verliert gegen Seriensieger Binningen Brüglingen Basel lag gegen Binningen deutlich vorne, nämlich 2:0 (32. Minute) - und verlor dennoch. Binningen feiert einen 5:3-Heimsieg. 10.10.2021, 17.52 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Matthias Völlmy in der 25. Minute. Er traf für Brüglingen Basel zum 1:0. Brüglingen Basel baute die Führung in der 32. Minute (Jan Becker) weiter aus (2:0). In der 35. Minute verwandelte Philip Eggenberger erfolgreich einen Elfmeter und brachte Binningen so auf 1:2 heran.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 43, als Remo Hirschi für Binningen erfolgreich war. In der 44. Minute gelang Dominik Kurt der Führungstreffer zum 3:2 für Brüglingen Basel. Zum Ausgleich für Binningen traf Remo Hirschi in der 57. Minute.

Sohayl Mehrabi erzielte in der 59. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Binningen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 81. Minute, als Tim Klein die Führung für Binningen auf 5:3 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Binningen erhielt: Darius Von Graffenried (68.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Brüglingen Basel, Matthias Völlmy (19.) kassierte sie.

Dass Binningen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Binningen durchschnittlich 4.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Brüglingen Basel ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Binningen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 21 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Binningen hat bisher siebenmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Binningen auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Allschwil. Die Partie findet am 23. Oktober statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Brüglingen Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Brüglingen Basel erstmals wieder. Brüglingen Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Brüglingen Basel tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von VfR Kleinhüningen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: SC Binningen b - FF Brüglingen Basel 5:3 (2:3) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 25. Matthias Völlmy 0:1. 32. Jan Becker 0:2. 35. Philip Eggenberger (Penalty) 1:2.43. Remo Hirschi 2:2. 44. Dominik Kurt 2:3. 57. Remo Hirschi 3:3. 59. Sohayl Mehrabi 4:3. 81. Tim Klein 5:3. – Binningen: Maximilian Eggenberger, Alessio Enrique Ferrara, Philip Eggenberger, Santiago Saavedra, Manuel Escher, Patrick Märki, Tim Klein, Lars Stücklin, Nils von Arb, Nicholas Visconti, Fynn Von Planta. – Brüglingen Basel: Simon Hunziker, Christian Rempfler, Florio Reber, Fabian Ronchi, Severin Reimann, Jan Becker, Paulo Stücklin, Linus Weiland, Dario Frabotta, Benjamin Meyer, Matthias Völlmy. – Verwarnungen: 19. Matthias Völlmy, 68. Darius Von Graffenried.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: US Bottecchia BS - FC Türkgücü Basel 1:2, FC Dardania - FC Bosna Basel 2:2, SC Binningen b - FF Brüglingen Basel 5:3, AS Timau Basel - SC Steinen Basel b 2:2

Tabelle: 1. SC Binningen b 8 Spiele/21 Punkte (38:12). 2. VfR Kleinhüningen 8/19 (24:13), 3. FC Türkgücü Basel 7/13 (20:16), 4. FC Schwarz-Weiss 7/12 (14:14), 5. AS Timau Basel 8/11 (20:24), 6. FF Brüglingen Basel 7/9 (20:18), 7. FC Bosna Basel 7/8 (11:15), 8. US Bottecchia BS 7/7 (9:18), 9. FC Allschwil 7/7 (16:18), 10. SC Steinen Basel b 7/4 (13:28), 11. FC Dardania 7/4 (20:29), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 17:18 Uhr.