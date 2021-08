Frauen 3. Liga Bubendorf gewinnt deutlich gegen Concordia BS Sieg für Bubendorf: Gegen Concordia BS gewinnt das Team am Sonntag auswärts 6:2. 30.08.2021, 00.49 Uhr

(chm)

Concordia BS erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Fesnike Rushiti ging das Team in der 15. Minute in Führung. Bubendorf glich in der 35. Minute durch Naemi Elsässer aus.

Danach drehte Bubendorf auf. Das Team schoss ab der 36. Minute noch fünf weitere Tore, während Concordia BS ein Tor gelang (zum 2:2 (45. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützinnen für Bubendorf waren: Sara Suppa (2 Treffer), Naemi Elsässer (2 Treffer), Ramona Thommen (1 Treffer) und Erlisa Ibraimi (1 Treffer). Einzige Torschützin für Concordia BS war: Fesnike Rushiti (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Léonie Bürgin von Bubendorf erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Bubendorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Bubendorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Arlesheim. Diese Begegnung findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

In der Tabelle steht Concordia BS nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (drei Punkte). Concordia BS trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team FC Telegraph BS. Die Partie findet am 5. September statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Bubendorf 2:6 (2:3) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 15. Fesnike Rushiti 1:0. 35. Naemi Elsässer 1:1. 36. Erlisa Ibraimi 1:2. 45. Fesnike Rushiti 2:2. 47. Ramona Thommen 2:3. 52. Naemi Elsässer 2:4. 53. Sara Suppa 2:5. 82. Sara Suppa 2:6. – Concordia BS: Melina Schreiber, Martina Pavlovic, Esra Polat, Miriam Winter, Desirée Bohren, Laila Redjepov, Chiara Sarikaya, Fatos Alci, Zoe Colin, Carolyn Steiner, Fesnike Rushiti. – Bubendorf: Léonie Bürgin, Samira Schaub, Ramona Thommen, Nathalie Wirz, Patricia Hartmann, Jael Scheibler, Svenja Kellerhals, Sara Suppa, Nina Kosmerlj, Selene Currenti, Erlisa Ibraimi. – Verwarnungen: 60. Léonie Bürgin.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Concordia Basel - FC Bubendorf 2:6, FC Lausen 72 - FC Telegraph BS 1:4, FC Arlesheim - FC Reinach 1:0

Tabelle: 1. FC Bubendorf 2 Spiele/6 Punkte (14:2). 2. FC Telegraph BS 2/6 (5:1), 3. FC Rheinfelden 2/4 (5:3), 4. Team Fricktal 2/4 (5:3), 5. FC Concordia Basel 2/3 (7:8), 6. FC Arlesheim 2/3 (3:5), 7. FC Reinach 2/1 (2:3), 8. FC Breitenbach 2/1 (2:4), 9. SV Muttenz 2/0 (0:3), 10. FC Lausen 72 2/0 (1:12).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 00:46 Uhr.