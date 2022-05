3. Liga, Gruppe 1 Bubendorf gewinnt deutlich gegen Zwingen Sieg für Bubendorf: Gegen Zwingen gewinnt das Team am 14.05.2022, 17.31 Uhr

(chm)

Freitag

zuhause 5:2.

Zwingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Daniel Stegmüller ging das Team in der 37. Minute in Führung. Bubendorf glich in der 46. Minute durch Fabian Frey aus.

Danach drehte Bubendorf auf. Das Team schoss ab der 48. Minute noch vier weitere Tore, während Zwingen ein Tor gelang (zum 2:5 (82. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Bubendorf waren: Fabian Frey (2 Treffer), Janis Eggimann (1 Treffer), Dario Minnig (1 Treffer) und Briag Adler (1 Treffer). Die Torschützen für Zwingen waren: Denojahn Ponnuthurai und Daniel Stegmüller.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zwingen sah Patrick Müller (83.) die rote Karte. Gelb erhielt Patrick Müller (51.). Eine Verwarnung gab es für Bubendorf, nämlich für Manuel Schaub (85.).

Zahlreiche Gegentore sind für Zwingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Defensive 58 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Bubendorf unverändert. Mit 34 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Bubendorf hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf auswärts mit seinem Tabellennachbarn AC Rossoneri (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (18. Mai) (20.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Zwingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 7. Zwingen hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Zwingen geht es daheim gegen FC Gelterkinden (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Zwingen 5:2 (0:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 37. Daniel Stegmüller 0:1. 46. Fabian Frey 1:1. 48. Fabian Frey 2:1. 51. Dario Minnig 3:1. 73. Briag Adler 4:1. 81. Janis Eggimann 5:1. 82. Denojahn Ponnuthurai 5:2. – Bubendorf: Lionel Lüthi, Severin Gentsch, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Christian Preiswerk, Roger Niederhauser, Alessio Di Benedetto, Briag Adler, Fabian Frey, Sebastian Rüst, Dario Minnig. – Zwingen: Thomas Von Rohr, Assuero Camporesi, Sandro Schütz, Sandro Guthauser, Philipp Pfammatter, Nicola Spano, Patrick Müller, Sandy Sprunger, Dominique Tschabold, Sandro Piatti, Daniel Stegmüller. – Verwarnungen: 51. Patrick Müller, 85. Manuel Schaub – Ausschluss: 83. Patrick Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 17:28 Uhr.