Frauen 3. Liga Bubendorf setzt Siegesserie auch gegen Concordia BS fort – Später Siegtreffer durch Nathalie Wirz Bubendorf setzt seine Siegesserie auch gegen Concordia BS fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 10.04.2022, 09.58 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Bubendorf das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Nathalie Wirz.

Zum Auftakt der Partie hatte Desirée Bohren ihr Team in der 2. Minute in Führung geschossen. In der 6. Minute traf Erlisa Ibraimi für Bubendorf zum 1:1-Ausgleich. Emirjona Smaili brachte Concordia BS 2:1 in Führung (58. Minute). Erlisa Ibraimi glich in der 77. Minute für Bubendorf aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Emirjona Smaili von Concordia BS erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Bubendorf hat bislang häufig überzeugt: In zehn Spielen hat sie total 44 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.4 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Concordia BS kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 32 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 9).

Bubendorf bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach zehn Spielen 27 Punkte auf dem Konto. Bubendorf hat bisher neunmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Bubendorf auswärts mit FC Lausen 72 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 20. April ( Uhr, Bifang, Lausen).

Für Concordia BS hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Concordia BS hat bisher dreimal gewonnen und achtmal verloren.

Für Concordia BS geht es in einem Heimspiel gegen FC Telegraph BS (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 24. April statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Concordia Basel 3:2 (1:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 2. Desirée Bohren 0:1. 6. Erlisa Ibraimi 1:1. 58. Emirjona Smaili 1:2. 77. Erlisa Ibraimi 2:2. 88. Nathalie Wirz 3:2. – Bubendorf: Karin Sprunger, Jael Scheibler, Patricia Hartmann, Nathalie Wirz, Samira Schaub, Svenja Kellerhals, Sara Suppa, Laura Sharon Schaub, Nina Kosmerlj, Selina Yaél Stutz, Erlisa Ibraimi. – Concordia BS: Melina Schreiber, Noëmi Henry, Elena Stebler, Zoe Colin, Esra Polat Kurt, Louise Schmid, Sara Mezni, Desirée Bohren, Ela Tan, Carolyn Steiner, Emirjona Smaili. – Verwarnungen: 45. Emirjona Smaili.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 06:20 Uhr.