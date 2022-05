Frauen 3. Liga Bubendorf siegt gegen Telegraph BS dank Matchwinner Erlisa Ibraimi Bubendorf behielt im Spiel gegen Telegraph BS am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:2. 01.05.2022, 22.48 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Bubendorf dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 6. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Bubendorf noch auf 5:2.

Telegraph BS waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (38. Minute) und zum 2:5 (89. Minute).

Einzige Torschützin für Bubendorf war Erlisa Ibraimi. Sie erzielte sämtliche 5 Treffer.) die Torschützinnen für Telegraph BS waren: Sibel Citlak Demirkan und Barbara Luder.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sturm von Bubendorf sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 57 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.4 Toren pro Spiel.

Bubendorf verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 13 Spielen hat das Team 33 Punkte. Bubendorf hat bisher elfmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Bubendorf zuhause mit FC Rheinfelden 1909 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (14.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Für Telegraph BS hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Telegraph BS erstmals wieder.

Auf Telegraph BS wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Arlesheim, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 8. Mai statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: FC Telegraph BS - FC Bubendorf 2:5 (1:3) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 6. Erlisa Ibraimi 0:1. 12. Erlisa Ibraimi 0:2. 29. Erlisa Ibraimi 0:3. 38. Barbara Luder (Penalty) 1:3.48. Erlisa Ibraimi 1:4. 76. Erlisa Ibraimi 1:5. 89. Sibel Citlak Demirkan 2:5. – Telegraph BS: Anna Schiel, Anina Lutz, Barbara Luder, Kim Bachofer, Lucie Mahrer, Hanna Knauber, Marissa Schraner, Bettina Geissmann, Anne-sophie Baret, Giulia Gromo, Sibel Citlak Demirkan. – Bubendorf: Karin Sprunger, Jael Scheibler, Patricia Hartmann, Nathalie Wirz, Nina Kosmerlj, Jasmin Trösch, Svenja Kellerhals, Ramona Thommen, Laura Sharon Schaub, Selina Yaél Stutz, Erlisa Ibraimi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 15:48 Uhr.