3. Liga, Gruppe 1 Bubendorf verliert gegen Seriensieger Concordia Basel Concordia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Bubendorf fort. Das 0:1 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 13.04.2022, 11.32 Uhr

(chm)

Nach torlosen 78 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Gleichstand war in der 78. Minute hergestellt: Elijot Zeka traf für Concordia BS. Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 87. Minute, als Angelo Di Palma für Concordia BS traf. In den Schlussminuten machte Fabian Böni alles klar. Sein Treffer in der 93. Minute zum 1:0 sicherte Bubendorf den Sieg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Bubendorf gab es fünf gelbe Karten. Concordia Basel blieb ohne Karte.

Mit dem Sieg rückt Concordia Basel um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 8. Concordia Basel hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Concordia Basel geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Binningen (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (16. April) (17.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Bubendorf hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Oberwil (Platz 4). Die Partie findet am Samstag (16. April) statt (17.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Concordia Basel 1:2 (0:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 78. Elijot Zeka 0:0. 87. Angelo Di Palma 0:0. 93. Fabian Böni 1:0. – Bubendorf: Lionel Lüthi, Severin Gentsch, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Manuel Schaub, Briag Adler, Alessio Di Benedetto, Oliver Simon, Fabian Frey, André Gaudin, Dario Minnig. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Reto Bornhauser, Vildan Aliji, Leo Marjanovic, Selkan Kül, Saharat Schaffner, Omar Mohamed Ismail Ahmed Abdalla Magar, Edi Basha, Angelo Di Palma, Elid Basha, Gazmend Brahimi. – Verwarnungen: 18. Vildan Aliji, 41. Christian D Avolio, 53. Alessio Di Benedetto, 60. Severin Gentsch, 79. Briag Adler, 81. Fabian Frey, 90. Reto Bornhauser, 92. Fabian Böni.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.04.2022 11:29 Uhr.