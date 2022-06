3. Liga, Gruppe 1 Concordia Basel bezwingt auswärts Breitenbach Sieg für Concordia Basel: Gegen Breitenbach gewinnt das Team am Samstag auswärts 0:1. 05.06.2022, 09.40 Uhr

Concordia Basel geriet zunächst in Rückstand, als Angelo Di Palma in der 29. Minute Breitenbach 1:0 in Front brachte. Concordia Basel drehte aber das Spiel innerhalb von elf Minuten. Elid Basha schoss in der 67. Minute den Ausgleich, in der 78. Minute erzielte Edison Krasniqi den Siegtreffer.

Die einzige gelbe Karte bei Breitenbach erhielt: Silvan Walliser (88.) concordia Basel behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Concordia Basel. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 9. Concordia Basel hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Concordia Basel spielt zum nächsten Mal daheim gegen BCO Alemannia Basel (Platz 14). Das Spiel findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach der Niederlage büsst Breitenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 12. Breitenbach hat bisher achtmal gewonnen, 13mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Therwil kriegt es Breitenbach als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Concordia Basel 1:2 (0:0) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 29. Angelo Di Palma 0:0. 67. Elid Basha 0:0. 78. Edison Krasniqi 1:0. – Breitenbach: Raphael Walliser, Stefan Liechty, Luca Damante, Ömer Uzakgider, Etienne Merckx, Pascal Contessi, Aurelian Merckx, Sebastian Jermann, Jan Grossenbacher, Fesnik Jashari, Adrian Altermatt. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Saharat Schaffner, Vildan Aliji, Berat Karaca, Selkan Kül, Anel Gulamic, Edi Basha, Ricardo Lahoz Magalhães, Elijot Zeka, Elid Basha, Angelo Di Palma. – Verwarnungen: 21. Angelo Di Palma, 60. Anel Gulamic, 80. Elijot Zeka, 88. Silvan Walliser.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2022 09:36 Uhr.