3. Liga, Gruppe 2 Concordia Basel gewinnt klar gegen Bubendorf Concordia Basel gewinnt am Sonntag zuhause gegen Bubendorf 3:0. 17.10.2022, 13.47 Uhr

In der 15. Minute war es an Jann Erhard, Concordia Basel 1:0 in Führung zu bringen. Mit einem weiteren Tor sorgte Jann Erhard in der 27. Minute für das 2:0 für Concordia Basel. Armin Sabotic schoss das 3:0 (76. Minute) für Concordia Basel und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Concordia Basel für Jann Erhard (37.) und Aaron Ruckstuhl (53.). Keine einzige Karte erhielt Bubendorf.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Concordia Basel bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bubendorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Concordia Basel nicht verändert. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 5. Für Concordia Basel ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Concordia Basel ging unentschieden aus.

Concordia Basel tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Bubendorf hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Schwarz-Weiss a (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Bubendorf 3:0 (2:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 15. Jann Erhard 1:0. 27. Jann Erhard 2:0. 76. Armin Sabotic 3:0. – Concordia BS: Christian D Avolio, Jonah Hänggi, Rilind Muhaxheri, Reto Bornhauser, Aaron Ruckstuhl, Cristiano Schaub, Jann Erhard, Kevin Schiffer, Noël Guthauser, Armin Sabotic, Luca Lichtenberger. – Bubendorf: Silas Ackermann, Alex Schärli, Severin Gentsch, Alessio Di Benedetto, Manuel Wagner, André Gaudin, Dario Minnig, Manuel Jnglin, Christian Preiswerk, Alessio Restieri, Janis Eggimann. – Verwarnungen: 37. Jann Erhard, 53. Aaron Ruckstuhl.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

