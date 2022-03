3. Liga, Gruppe 1 Concordia Basel mit Sieg gegen Olympia 1963 Olympia 1963 lag gegen Concordia Basel deutlich vorne, nämlich 2:0 (10. Minute) und 2:0 (40. Minute) - und verlor dennoch. Concordia Basel feiert einen 1:2-Heimsieg. 27.03.2022, 21.05 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Olympia 1963: Sead Imeri brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Wesley Henrique Lima Dos Santos sorgte in der 10. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olympia 1963. In der 40. Minute schoss Elid Basha Concordia BS mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Zum 1:2-Anschlusstreffer für Concordia Basel kam es, als Sandro Gogic in der 58. Minute ins eigene Tor traf.

Die 68. Minute brachte für Concordia BS den Anschlusstreffer zum 2:1. Erfolgreich war Angelo Di Palma.

Wiederum Angelo Di Palma brachte Concordia BS in der 83. Minute auf einen Treffer heran, als er zum 2:1 traf.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Olympia 1963 sah Mario Cecere (74.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Olympia 1963 weitere acht gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Concordia Basel.

Dass Concordia Basel gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Concordia Basel die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Olympia 1963 kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 54 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Concordia Basel: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 12. Concordia Basel hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Bubendorf kriegt es Concordia Basel im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 2. April statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Für Olympia 1963 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 13. Olympia 1963 hat bisher zweimal gewonnen und 13mal verloren.

Olympia 1963 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Black Stars an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Concordia Basel - US Olympia 1963 4:2 (0:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 8. Sead Imeri 0:1. 10. Wesley Henrique Lima Dos Santos 0:2. 40. Elid Basha (Penalty) 0:2.58. Eigentor (Sandro Gogic) 1:2.68. Angelo Di Palma 1:2. 83. Angelo Di Palma 1:2. – Concordia Basel: Stefan Milincic, Reto Bornhauser, Vildan Aliji, Miroljub Obradovic, Selkan Kül, Vildon Memeti, Noël Guthauser, Berat Karaca, Leo Marjanovic, Elid Basha, Angelo Di Palma. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Ibrahima Thiam, Karamba Badiane, Mamadou Sette, Emanuel Andre Dos Santos Ferreira, Ouassim Yahyaoui, Nilton Andre Altamirano Semino, Daniel Fernando Ferreira Martins, Sandro Gogic, Sead Imeri, Giovanni Fuamba. – Verwarnungen: 14. Ibrahima Thiam, 35. Giovanni Fuamba, 40. Nilton Andre Altamirano Semino, 60. Matthias Mazzamati, 74. Karamba Badiane, 74. Mario Cecere, 78. Ibrahin Soto Caballero, 81. Angelo Di Palma, 87. Kevin Machado Ferreira, 90. Vildan Aliji – Ausschluss: 74. Mario Cecere.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 19:41 Uhr.