3. Liga, Gruppe 1 Concordia Basel mit Sieg gegen Schwarz-Weiss Concordia Basel gewinnt am Sonntag zuhause gegen Schwarz-Weiss 0:1. 15.05.2022, 20.09 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel erst in der 47. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Seyfettin Kalayci eröffnete für Concordia Basel das Skore. Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 56. Minute, als Elid Basha für Concordia BS traf. Kaspar Itin brachte Schwarz-Weiss 1:0 in Führung (81. Minute). Kurz vor Schluss, in der 91. Minute traf Seyfettin Kalayci zum 1:0-Siegestreffer für Concordia BS.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Concordia Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 9. Concordia Basel hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Concordia Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Zwingen (Platz 7). Das Spiel findet am 25. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt, Zwingen).

Nach der Niederlage büsst Schwarz-Weiss einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 11. Für Schwarz-Weiss war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Schwarz-Weiss tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Black Stars an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Schwarz-Weiss b 3:1 (0:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 47. Seyfettin Kalayci 0:0. 56. Elid Basha 0:0. 81. Kaspar Itin 0:1. 91. Seyfettin Kalayci 0:1. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Selkan Kül, Vildan Aliji, Reto Bornhauser, Ali Riza Körmecli, Simon Furler, Elid Basha, Seyfettin Kalayci, Berat Karaca, Vildon Memeti, Elijot Zeka. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Mischa David Müller, Thimo Müller, Tugay Portakal, Jonas Baumann, Bastien Quillet, Yannick Benz, Guillaume Arnet, Simon Behringer, Silas Gusset, Pascal Ryser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

