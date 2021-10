3. Liga, Gruppe 1 Concordia Basel siegt gegen Breitenbach – Breitenbach verliert nach drei Siegen Sieg für Concordia Basel: Gegen Breitenbach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 0:1. 25.10.2021, 00.25 Uhr

(chm)

Concordia Basel geriet zunächst in Rückstand, als Adrian Altermatt in der 10. Minute Breitenbach 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von sieben Minuten schaffte Concordia Basel aber die Wende. Elid Basha schoss in der 69. Minute den Ausgleich, in der 76. Minute erzielte Erik Rieser den Siegtreffer.

Eine einzige gelbe Karte gab es bei Breitenbach, Luca Damante (75.) kassierte sie. Concordia Basel blieb ohne Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Concordia Basel: Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 11. Concordia Basel hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Concordia Basel geht es daheim gegen FC Zwingen (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. Oktober) (20.45 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Nach drei Siegen in Serie verliert Breitenbach erstmals wieder. Breitenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem viertplatzierten FC Black Stars kriegt es Breitenbach als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Breitenbach 2:1 (0:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 10. Adrian Altermatt 0:1. 69. Elid Basha 0:1. 76. Erik Rieser 0:1. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Ali Riza Körmecli, Vildan Aliji, Leo Marjanovic, Saharat Schaffner, Vildon Memeti, Elid Basha, Nicolas Richard Abime Hettenbach, Tolgahan Eraslan, Burak Durmus, Erik Rieser. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Jonas Ruchti, Luca Damante, Michael Krug, Aurelian Merckx, Tobias Oesch, Samuel Von Euw, Pascal Contessi, Lukas Wyss, Adrian Altermatt. – Verwarnungen: 61. Yunus Basaran, 65. Saharat Schaffner, 75. Luca Damante, 77. Ali Riza Körmecli.

Tabelle: 1. FC Laufen 10 Spiele/26 Punkte (35:7). 2. FC Therwil 10/22 (30:14), 3. AC Rossoneri 10/19 (28:14), 4. FC Black Stars 10/19 (33:20), 5. FC Oberwil 10/15 (19:14), 6. SC Binningen 10/15 (19:26), 7. FC Schwarz-Weiss b 10/14 (18:20), 8. FC Bubendorf 10/14 (23:22), 9. FC Zwingen 10/14 (28:25), 10. FC Breitenbach 10/13 (20:21), 11. FC Concordia Basel 10/10 (13:22), 12. FC Gelterkinden 10/7 (16:32), 13. US Olympia 1963 10/6 (18:32), 14. BCO Alemannia Basel 10/3 (7:38).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 00:22 Uhr.