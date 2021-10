Frauen 3. Liga Concordia BS beendet Niederlagenserie gegen Lausen Erfolgserlebnis für Concordia BS: Nach vier Niederlagen in Folge siegt das Team am Sonntag auswärts gegen Lausen 3:1. 31.10.2021, 18.55 Uhr

(chm)

Ela Tan eröffnete in der 14. Minute das Skore, als sie für Concordia BS das 1:0 markierte. Laila Redjepov sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Concordia BS. Albana Rushiti baute in der 29. Minute die Führung für Concordia BS weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Nina Beutling in der 45. Minute für Lausen auf 1:3.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fatos Alci von Concordia BS erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Lausen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 36 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Concordia BS unverändert. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 9. Concordia BS hat bisher dreimal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Concordia BS geht es nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Arlesheim (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April ( Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Lausen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Lausen hat bisher nur verloren, nämlich neunmal.

Die nächste Partie für Lausen steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Bubendorf (Platz 1) an. Das Spiel findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Concordia Basel 1:3 (1:3) - Bifang, Lausen – Tore: 14. Ela Tan 0:1. 15. Laila Redjepov 0:2. 29. Albana Rushiti 0:3. 45. Nina Beutling 1:3. – Lausen: Vanessa Tschumi, Aline de Courten, Selina Schneeberger, Olivia Plattner, Luzia Reinau, Marissa Völlmin, Leandra Zeltner, Valeria Gurri, Patricia Thommen, Ariana Manso, Nina Beutling. – Concordia BS: Chiara Protopapa, Martina Pavlovic, Esra Polat, Miriam Winter, Desirée Bohren, Laila Redjepov, Albana Rushiti, Zoe Colin, Sanja Kovacevic, Ela Tan, Fesnike Rushiti. – Verwarnungen: 65. Fatos Alci.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Lausen 72 - FC Concordia Basel 1:3, FC Reinach - FC Rheinfelden 1:0, SV Muttenz - FC Bubendorf 0:6

Tabelle: 1. FC Bubendorf 9 Spiele/24 Punkte (41:12). 2. FC Reinach 9/19 (24:8), 3. FC Breitenbach 9/16 (14:10), 4. Team Fricktal 9/16 (17:12), 5. FC Telegraph BS 9/13 (12:16), 6. SV Muttenz 9/12 (8:14), 7. FC Arlesheim 9/11 (14:17), 8. FC Rheinfelden 9/11 (21:20), 9. FC Concordia Basel 9/9 (15:27), 10. FC Lausen 72 9/0 (6:36).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 19:46 Uhr.