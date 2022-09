3. Liga, Gruppe 2 Concordia BS mit drei Punkten auswärts gegen Laufen – Siegtreffer durch Vigan Sadiku Sieg für Concordia BS: Gegen Laufen gewinnt das Team am Donnerstag auswärts 3:2. 09.09.2022, 00.22 Uhr

(chm)

Concordia BS ging zweimal in Führung, Laufen holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Concordia BS den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Den Auftakt machte Lio Erhard, der in der 4. Minute für Concordia BS zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 19. Minute hergestellt: Enrique Morera Vazquez traf für Laufen. Angelo Di Palma brachte Concordia BS 2:1 in Führung (21. Minute).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 50, als Enrique Morera Vazquez für Laufen erfolgreich war. In der 60. Minute schoss Vigan Sadiku Concordia BS in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Concordia BS erhielten Jann Erhard (30.) und Selkan Kül (59.) eine gelbe Karte. Laufen blieb ohne Karte.

Concordia BS verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 4. Das Team hat neun Punkte. Concordia BS hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Concordia BS tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Münchenstein an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Laufen steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 4). Das Team hat sechs Punkte. Für Laufen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Laufen verlor zudem erstmals zuhause.

Laufen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Breitenbach (Platz 5). Diese Begegnung findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Laufen - FC Concordia Basel 2:3 (1:2) - Im Nau, Laufen – Tore: 4. Lio Erhard 0:1. 19. Enrique Morera Vazquez 1:1. 21. Angelo Di Palma 1:2. 50. Enrique Morera Vazquez 2:2. 60. Vigan Sadiku 2:3. – Laufen: Adrian Bieli, Beat Spinnler, Imran Fejzulahovic, Alexander Rothen, Andrin Steiner, Benjamin Niederberger, Michel Raidler, Philipp Schmidlin, Björn Züger, David Guntern, Enrique Morera Vazquez. – Concordia BS: Stefan Milincic, Kasey Kunz, Vildan Aliji, Kristian Zaric, Selkan Kül, Lio Erhard, Vigan Sadiku, Jann Erhard, Carlo Loiudice, Noël Guthauser, Angelo Di Palma. – Verwarnungen: 30. Jann Erhard, 59. Selkan Kül.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2022 00:20 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.