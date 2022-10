3. Liga, Gruppe 2 Dardania bezwingt Gelterkinden – Siegtreffer in 86. Minute Sieg für Dardania: Gegen Gelterkinden gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:4. 24.10.2022, 15.20 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Bujar Fazliu für Dardania. In der 22. Minute traf er zum 1:0. Blend Shabani erhöhte in der 26. Minute zur 2:0-Führung für Dardania. In der 28. Minute verwandelte Abdu Suleyman erfolgreich einen Elfmeter und brachte Gelterkinden so auf 1:2 heran.

Mit seinem Tor in der 35. Minute brachte Bujar Fazliu Dardania mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dardania erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Zebur Qerimi weiter auf 4:1. Das Tor war ein Penalty. Mike Kaufmann verkürzte in der 49. Minute den Rückstand von Gelterkinden auf 2:4.

In der 57. Minute gelang Gelterkinden (Timo Buess) der Anschlusstreffer (3:4). Gleichstand stellte Oliver Dudler durch seinen Treffer für Gelterkinden in der 59. Minute her. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute traf Zebur Qerimi zum 5:4-Siegestreffer für Dardania.

Bei Dardania erhielten Christian Ramaj (52.) und Nasuf Lutfiu (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Gelterkinden für Joel Schmid (52.) und Abdu Suleyman (88.).

In den bisherigen Spielen ist Dardania nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Dardania die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 14 mit durchschnittlich 5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Gelterkinden kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 30 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Dardania nicht verändert. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 10. Dardania hat bisher dreimal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Dardania geht es auswärts gegen SV Muttenz (Platz 13) weiter. Die Partie findet am Dienstag (25. Oktober) statt (19.30 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Gelterkinden hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gelterkinden trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Reinach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Dardania - FC Gelterkinden 5:4 (4:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 22. Bujar Fazliu 1:0. 26. Blend Shabani 2:0. 28. Abdu Suleyman (Penalty) 2:1.35. Bujar Fazliu 3:1. 46. Zebur Qerimi (Penalty) 4:1.49. Mike Kaufmann 4:2. 57. Timo Buess 4:3. 59. Oliver Dudler 4:4. 86. Zebur Qerimi 5:4. – Dardania: Hüseyin Kemiklioglu, Fadil Jetishi, Kushtrim Kolgeci, Axhi Ademaj, Veli Islamaj, Louay Abusnena, Christian Ramaj, Blend Shabani, Zebur Qerimi, Bujar Fazliu, Erin Ziba. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Ramon Wiederkehr, Mike Weisskopf, Joel Schmid, Timo Buess, Alexander Thommen, Manuel Wiederkehr, Mike Kaufmann, Giulian Masi, Oliver Dudler, Abdu Suleyman. – Verwarnungen: 52. Christian Ramaj, 52. Joel Schmid, 88. Abdu Suleyman, 91. Nasuf Lutfiu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 24.10.2022 12:37 Uhr.

