4. Liga, Gruppe 4 Dardania gewinnt deutlich gegen Bosna Basel Dardania behielt im Spiel gegen Bosna Basel am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:2. 16.05.2022, 20.18 Uhr

(chm)

Bosna Basel war einmal in Führung, und zwar in der 45. Minute, als Amer Dizdarevic zum Zwischenstand von 2:1 traf. Per Elfmeter glich Bekim Krasniqi das Spiel in der 60. Minute für Dardania wieder aus.

Danach drehte Dardania auf. Das Team schoss ab der 75. Minute noch drei weitere Tore, während Bosna Basel kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Dardania waren: Bekim Krasniqi (2 Treffer), Zebur Qerimi (1 Treffer), Shqiprim Salihi (1 Treffer) und Naser Kurtaj (1 Treffer). Einziger Torschütze für Bosna Basel war: Amer Dizdarevic (2 Treffer).

Bei Dardania erhielten Jetlir Alaj (43.), Shkelkjim Lutfiu (68.) und Naser Kurtaj (84.) eine gelbe Karte. Bei Bosna Basel erhielten Muamer Basic (48.) und Rajko Stanojevic (80.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Bosna Basel ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 60 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Dardania. 20 Punkte bedeuten Rang 7. Dardania hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dardania in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Türkgücü Basel. Das Spiel findet am 22. Mai statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Bosna Basel zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 9. Bosna Basel hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bosna Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Allschwil (Platz 5). Die Partie findet am 22. Mai statt (14.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Bosna Basel - FC Dardania 2:5 (2:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 22. Bekim Krasniqi (Penalty) 0:1.33. Amer Dizdarevic 1:1. 45. Amer Dizdarevic (Penalty) 2:1.60. Bekim Krasniqi (Penalty) 2:2.75. Zebur Qerimi 2:3. 80. Shqiprim Salihi 2:4. 93. Naser Kurtaj 2:5. – Bosna Basel: Ammar Terzic, Muamer Basic, Din Hodzic, Elmin Hasanic, Davud Mehic, Rajko Stanojevic, Elvir Mesanovic, Aiman Sepic, Mirsad Junuzovic, Samir Dizdarevic, Amer Dizdarevic. – Dardania: Sahit Hasani, Veli Islamaj, Sokol Fazliu, Jetlir Alaj, Depatik Ademaj, Kushtrim Kolgeci, Bekim Krasniqi, Gani Selishta, Zebur Qerimi, Plak Aliaj, Naser Kurtaj. – Verwarnungen: 43. Jetlir Alaj, 48. Muamer Basic, 68. Shkelkjim Lutfiu, 80. Rajko Stanojevic, 84. Naser Kurtaj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 20:15 Uhr.