2. Liga Dardania gewinnt deutlich gegen Sissach Dardania gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Sissach 4:1. 14.10.2021, 12.38 Uhr

Den Auftakt machte Getuar Islamaj, der in der 5. Minute für Dardania zum 1:0 traf. In der 9. Minute schoss Ismail Korkmaz Dardania mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. In der 31. Minute gelang Sissach (Tomasz Czyzowski) der Anschlusstreffer (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Dardania stellte Isa Mulaj in Minute 42 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Deny Gomes, der in der 49. Minute die Führung für Dardania auf 4:1 ausbaute.

Bei Sissach sah Necati Türkyilmaz (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Albisser (54.) und Goran Petrovic (73.). Bei Dardania erhielten Erdin Shaqiri (15.) und Loic Limanaj (83.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Sissach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Dardania machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 8. Dardania hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Dardania wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team BSC Old Boys, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (16. Oktober) statt (19.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Für Sissach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Reinach kriegt es Sissach als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (17. Oktober) statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: SV Sissach - FC Dardania 1:4 (1:3) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 5. Getuar Islamaj 0:1. 9. Ismail Korkmaz (Penalty) 0:2.31. Tomasz Czyzowski 1:2. 42. Isa Mulaj 1:3. 49. Deny Gomes 1:4. – Sissach: Ilir Misini, Edison Isenaj, Joel Roth, Daniel Rickenbacher, Darko Petrovic, Goran Petrovic, Seljami Isenaj, Tomasz Czyzowski, Severin Isler, Manuel Albisser, Alban Zeqiri. – Dardania: Skenderbe Sadiku, Jawed Zemouli, Edon Mulaj, Loic Limanaj, Isa Mulaj, Erdin Shaqiri, Artan Shillova, Bajram Saljihu, Adem Matoshi, Ismail Korkmaz, Deny Gomes. – Verwarnungen: 15. Erdin Shaqiri, 54. Manuel Albisser, 73. Goran Petrovic, 83. Loic Limanaj – Ausschluss: 75. Necati Türkyilmaz.

Tabelle: 1. FC Pratteln 8 Spiele/21 Punkte (22:7). 2. FC Aesch 9/18 (30:11), 3. FC Allschwil 8/16 (19:8), 4. FC Reinach 9/15 (19:21), 5. FC Wallbach-Zeiningen 8/14 (13:10), 6. SV Muttenz 8/12 (16:16), 7. BSC Old Boys 8/11 (15:15), 8. FC Dardania 9/11 (21:23), 9. FC Gelterkinden 8/10 (10:13), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/10 (16:15), 11. FC Amicitia Riehen 8/5 (8:19), 12. SV Sissach 8/3 (9:26), 13. FC Birsfelden 8/1 (10:24), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.10.2021 12:35 Uhr.