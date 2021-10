4. Liga, Gruppe 4 Dardania holt gegen Allschwil ersten Saisonsieg Allschwil lag gegen Dardania deutlich vorne, nämlich 4:1 (50. Minute) - und verlor dennoch. Dardania feiert einen 6:4-Heimsieg. 03.10.2021, 23.24 Uhr

(chm)

In der 50. Minute erhöhte Allschwil seine Führung auf 4:1. Doch ab der 64. Minute setzte Dardania zur Wende an, als Erin Ziba zum 2:4 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Erin Ziba (64.), Kushtrim Kolgeci (71.), Adem Matoshi (76., 90.) und Shqiprim Salihi (85.).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Dardania sah Mehdi Benhamida (57.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Allschwil sah Artur Holmanski (70.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Allschwil weitere vier gelbe Karten.

Dardania hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 18 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Allschwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Keine Änderung in der Tabelle für Dardania: Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 11. Dardania hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Dardania geht es daheim gegen FC Bosna Basel (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 10. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Mit der Niederlage rückt Allschwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 9. Allschwil hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es auswärts gegen FC Bosna Basel (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Dardania - FC Allschwil 6:4 (1:3) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 16. Samson Krueger 0:1. 28. Nico Müller 0:2. 36. Kushtrim Kolgeci 1:2. 38. Raffael Waldmeier 1:3. 50. Luca Herzog 1:4. 64. Erin Ziba 2:4. 71. Kushtrim Kolgeci 3:4. 76. Adem Matoshi 4:4. 85. Shqiprim Salihi 5:4. 90. Adem Matoshi 6:4. – Dardania: Gerti Ramadani, Bleon Emin, Getuar Islamaj, Jawed Zemouli, Mehdi Benhamida, Amir Fejzulovski, Jetlir Alaj, Edon Mulaj, Kushtrim Kolgeci, Erin Ziba, Adem Matoshi. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Manuel Jonasch, Artur Holmanski, Sinan Jusufovic, Nikolas Brunschwig, Samson Krueger, Nicola Weibel, Yannick Schönenberger, Raphael Müller, Nico Müller, Luca Herzog. – Verwarnungen: 32. Nicola Weibel, 40. Artur Holmanski, 57. Samson Krueger, 86. Benjamin Meier – Ausschlüsse: 57. Mehdi Benhamida, 70. Artur Holmanski.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Dardania - FC Allschwil 6:4, SC Steinen Basel b - VfR Kleinhüningen 2:4, FC Türkgücü Basel - AS Timau Basel 6:1, FC Schwarz-Weiss - SC Binningen b 0:5, FC Bosna Basel - US Bottecchia BS 1:2

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 7 Spiele/19 Punkte (22:10). 2. SC Binningen b 7/18 (33:9), 3. FC Türkgücü Basel 6/10 (18:15), 4. AS Timau Basel 7/10 (18:22), 5. FC Schwarz-Weiss 6/9 (11:12), 6. FF Brüglingen Basel 6/9 (17:13), 7. FC Bosna Basel 6/7 (9:13), 8. US Bottecchia BS 6/7 (8:16), 9. FC Allschwil 7/7 (16:18), 10. SC Steinen Basel b 6/3 (11:26), 11. FC Dardania 6/3 (18:27), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 23:21 Uhr.