4. Liga, Gruppe 4 Dardania und Bosna Basel spielen unentschieden 2:2 lautet das Resultat zwischen Dardania und Bosna Basel. Die Teams teilen sich die Punkte. 10.10.2021, 23.13 Uhr

Bosna Basel geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 70. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Dardania: Ismail Korkmaz brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Nach nur sechs Minuten machte Mirza Comic die Führung schon wieder zunichte. In der 52. Minute gelang Ismail Korkmaz der Führungstreffer zum 2:1 für Dardania. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 70, als Mirza Comic für Bosna Basel erfolgreich war.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bosna Basel kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Dardania für Ismail Korkmaz (51.) und Adem Matoshi (78.).

Dardania hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Dardania nicht verändert. Vier Punkte bedeuten Rang 11. Dardania hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dardania auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Türkgücü Basel. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Bosna Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 7. Bosna Basel hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bosna Basel spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Allschwil (Platz 9). Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Dardania - FC Bosna Basel 2:2 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Ismail Korkmaz 1:0. 10. Mirza Comic (Penalty) 1:1.52. Ismail Korkmaz 2:1. 70. Mirza Comic 2:2. – Dardania: Gerti Ramadani, Depatik Ademaj, Shkelkjim Lutfiu, Getuar Islamaj, Rilind Agushi, Amir Fejzulovski, Erin Ziba, Erdin Shaqiri, Ismet Kastrati, Adem Matoshi, Ismail Korkmaz. – Bosna Basel: Dzemal Zeric, Din Hodzic, Abdulkadir Özer, Elmin Hasanic, Muhammet Yilmaz, Erjon Ziba, Elvir Salihovic, Adis Comic, Mirza Comic, Elvis Salihovic, Samir Dizdarevic. – Verwarnungen: 51. Ismail Korkmaz, 78. Adem Matoshi, 78. Abdulkadir Özer, 81. Erjon Ziba, 83. Hajrudin Ajanovic, 88. Emre Kizildag.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: US Bottecchia BS - FC Türkgücü Basel 1:2, FC Dardania - FC Bosna Basel 2:2, SC Binningen b - FF Brüglingen Basel 5:3, AS Timau Basel - SC Steinen Basel b 2:2

Tabelle: 1. SC Binningen b 8 Spiele/21 Punkte (38:12). 2. VfR Kleinhüningen 8/19 (24:13), 3. FC Türkgücü Basel 7/13 (20:16), 4. FC Schwarz-Weiss 7/12 (14:14), 5. AS Timau Basel 8/11 (20:24), 6. FF Brüglingen Basel 7/9 (20:18), 7. FC Bosna Basel 7/8 (11:15), 8. US Bottecchia BS 7/7 (9:18), 9. FC Allschwil 7/7 (16:18), 10. SC Steinen Basel b 7/4 (13:28), 11. FC Dardania 7/4 (20:29), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

