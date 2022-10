3. Liga, Gruppe 1 Denis Pergjoka führt Black Stars mit drei Toren zum Sieg gegen Nordstern Nordstern lag gegen Black Stars deutlich vorne, nämlich 5:2 (51. Minute) - und verlor dennoch. Black Stars feiert einen 6:5-Heimsieg. 30.10.2022, 21.40 Uhr

(chm)

In der 51. Minute erhöhte Nordstern seine Führung auf 5:2. Doch ab der 54. Minute setzte Black Stars zur Wende an, als Aleksandar Rmus zum 3:5 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Aleksandar Rmus (54.), Perparim Rexhepi (83.) und Denis Pergjoka (88., 92.).

Gelbe Karten gab es bei Nordstern für Arbin Kurtaj (81.), Euron Beqiri (87.) und Raul Will Aracena (92.). Eine Verwarnung gab es für Black Stars, nämlich für Endi Zulic (63.).

Black Stars schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 4 Mal pro Partie.

Black Stars rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 24 Punkte bedeuten Rang 5. Für Black Stars ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Black Stars gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Black Stars auswärts mit FC Schwarz-Weiss b (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Mit der Niederlage rückt Nordstern in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 25 Punkten neu Platz 4. Nordstern hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Nordstern zuhause mit FC Stein (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 4. November statt (20.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Black Stars - FC Nordstern BS 6:5 (2:3) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 10. Aleksandar Rmus 1:0. 15. Seykou Sy 1:1. 22. Argjend Turkaj 1:2. 41. Nicolas Ehifoh 1:3. 45. Denis Pergjoka 2:3. 46. Argjend Turkaj 2:4. 51. Argjend Turkaj 2:5. 54. Aleksandar Rmus 3:5. 83. Perparim Rexhepi 4:5. 88. Denis Pergjoka (Penalty) 5:5.92. Denis Pergjoka 6:5. – Black Stars: Dwayne Wildhaber, Luka Vidovic, Darko Ristic, Dominik Spaqi, Gabriele Levante, Perparim Rexhepi, Resul Naipi, Arbnit Shala, Abiran Sambasivam, Aleksandar Rmus, Denis Pergjoka. – Nordstern: Kostandin Pando, Muhamet Mustafa, Rrezart Agushi, Enes Golos, Muhamet Iseni, Nicolas Ehifoh, Euron Beqiri, Arbin Kurtaj, Jeton Abazi, Seykou Sy, Argjend Turkaj. – Verwarnungen: 63. Endi Zulic, 81. Arbin Kurtaj, 87. Euron Beqiri, 92. Raul Will Aracena.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 14:43 Uhr.

