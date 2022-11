3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 0:1-Sieg für Liestal gegen Binningen Liestal gewinnt am Freitag zuhause gegen Binningen 0:1. 06.11.2022, 00.15 Uhr

(chm)

Gleichstand war in der 31. Minute hergestellt: Marco Hug traf für FC Liestal. Gleichstand stellte Mario Fellmann durch seinen Treffer für FC Liestal in der 37. Minute her. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 60, als Matthias Fricker für FC Liestal erfolgreich war. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 77, als Mario Fellmann für FC Liestal erfolgreich war. Migel Popara sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Binningen: Er traf in der 88. Minute zum 1:0

Bei Binningen gab es vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Liestal.

Die Abwehr von Binningen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 42 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 12).

Liestal machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 7. Liestal hat bisher fünfmal gewonnen und achtmal verloren.

Liestal tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Birsfelden an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 11. März statt ( Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Nach der Niederlage büsst Binningen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 9. Binningen hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Binningen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen VfR Kleinhüningen (Platz 5). Die Partie findet am 11. März statt ( Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: FC Liestal - SC Binningen a 4:1 (0:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 31. Marco Hug 0:0. 37. Mario Fellmann 0:0. 60. Matthias Fricker 0:0. 77. Mario Fellmann 0:0. 88. Migel Popara 0:1. – Liestal: Pascal Hiltbrand, Claudio Vanne, Philipp Gisin, Assuero Camporesi, Yves Simon, Matthias Fricker, Sandro Heer, Mario Fellmann, Marco Hug, Robby Enz, Liam Kos. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Flavio Schmidig, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Roger Niederhauser, Melvin Fehlbaum, Pablo Krug, Jan Boschung, Flavio Krug, Migel Popara. – Verwarnungen: 41. Migel Popara, 54. Yves Hürlimann, 67. Besart Hasimi, 85. Flavio Schmidig, 85. Philipp Gisin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

