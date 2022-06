3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:0-Sieg für Allschwil gegen Stein Allschwil gewinnt am Sonntag auswärts gegen Stein 4:0. 13.06.2022, 10.16 Uhr

(chm)

In der 23. Minute war es an Murat Dogan, Allschwil 1:0 in Führung zu bringen. Der gleiche Murat Dogan war in der 39. Minute auch für das 2:0 für Allschwil verantwortlich. Allschwil erhöhte in der 63. Minute seine Führung durch Kilian Vetter weiter auf 3:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Kilian Vetter in der 81. Minute für das 4:0 für Allschwil.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Allschwil zu den Besten: Die total 51 Gegentore in 26 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2 Toren pro Match (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 25 Spielen, in denen die Defensive 76 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Allschwil. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 4. Allschwil hat bisher zwölfmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Allschwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Stein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 10. Stein hat bisher neunmal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Stein ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Stein - FC Allschwil 0:4 (0:2) - Bustelbach, Stein – Tore: 23. Murat Dogan 0:1. 39. Murat Dogan 0:2. 63. Kilian Vetter 0:3. 81. Kilian Vetter 0:4. – Stein: Marco Schlatter, Lirim Gashi, Leonardo Toro, Silvan Ackermann, Mateo Caktas, Mario Mihalj, Jarmo Rüede, Luca Gränacher, Michael Weiss, Raphael Sigstein, Ivan Locher. – Allschwil: Pascal Müller, Luc Schaufelberger, Kilian Vetter, Maximilian Striby, Till Schaufelberger, Nicolas Gränacher, Raphael Mathias, Danis Popaja, Luca Marro, Samir Natarajan, Murat Dogan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

