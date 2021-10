3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:0-Sieg für Black Stars gegen Schwarz-Weiss Black Stars gewinnt am Samstag zuhause gegen Schwarz-Weiss 4:0. 23.10.2021, 23.02 Uhr

(chm)

Luftetar Mushkolaj schoss Black Stars in der 12. Minute zur 1:0-Führung. Loris Saliji erhöhte in der 28. Minute zur 2:0-Führung für Black Stars. In der 38. Minute traf Loris Saliji bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Black Stars. Lirim Sabani schoss das 4:0 (52. Minute) für Black Stars und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Black Stars hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 33 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Black Stars: Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 4. Black Stars hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Black Stars auf fremdem Terrain mit FC Breitenbach (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Mittwoch (27. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Schwarz-Weiss verlor zudem erstmals zuhause.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Oberwil (Platz 5). Diese Begegnung findet am Dienstag (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Black Stars - FC Schwarz-Weiss b 4:0 (3:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 12. Luftetar Mushkolaj 1:0. 28. Loris Saliji 2:0. 38. Loris Saliji 3:0. 52. Lirim Sabani 4:0. – Black Stars: Andrej Krupljanin, Oleg Houbrechts, Lars Rapold, Lorik Xheladini, Karim Chafiq, Berk Sahin, Elias Flores Alvarez, Loris Saliji, Arnis Kuci, Lirim Sabani, Luftetar Mushkolaj. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Philipp Menge, Tugay Portakal, Jonas Baumann, Elias Stockmeyer, Silas Gusset, Vinzenz Wyss, Simon Behringer, Marco Ledermann, Pascal Ryser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Black Stars - FC Schwarz-Weiss b 4:0, US Olympia 1963 - BCO Alemannia Basel 3:0, FC Oberwil - FC Therwil 1:2, FC Bubendorf - AC Rossoneri 1:3, FC Gelterkinden - FC Zwingen 1:3, SC Binningen - FC Laufen 0:5

Tabelle: 1. FC Laufen 10 Spiele/26 Punkte (35:7). 2. FC Therwil 10/22 (30:14), 3. AC Rossoneri 10/19 (28:14), 4. FC Black Stars 10/19 (33:20), 5. FC Oberwil 10/15 (19:14), 6. SC Binningen 10/15 (19:26), 7. FC Schwarz-Weiss b 10/14 (18:20), 8. FC Bubendorf 10/14 (23:22), 9. FC Zwingen 10/14 (28:25), 10. FC Breitenbach 9/13 (19:19), 11. FC Concordia Basel 9/7 (11:21), 12. FC Gelterkinden 10/7 (16:32), 13. US Olympia 1963 10/6 (18:32), 14. BCO Alemannia Basel 10/3 (7:38).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 19:00 Uhr.