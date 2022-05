4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Erfolg für Arlesheim gegen Laufen Arlesheim behielt im Spiel gegen Laufen am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 01.05.2022, 17.52 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Arlesheim: Marco Antonio Marroquin Perez brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 26. Minute brachte Noah Lamotte Arlesheim mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Arlesheim konnte die Führung in der 82. Spielminute weiter ausbauen, als Lionel Colin zum 3:0 ins eigene Gehäuse traf.

Jimoh Meyer (91. Minute) liess Laufen auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tim Fischler in der 93. Minute, als er für Arlesheim zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufen für Wilson Wipf (44.), Lars Fringeli (58.) und Lionel Colin (68.). Arlesheim behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Arlesheim den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.9 Mal pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Arlesheim. 27 Punkte bedeuten Rang 3. Für Arlesheim ist es der zweite Sieg in Serie.

Arlesheim tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Binningen a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Mit der Niederlage rückt Laufen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 7. Laufen hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufen auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Birsfelden (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 7. Mai statt (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Laufen b - FC Arlesheim 1:4 (0:2) - Im Nau, Laufen – Tore: 24. Marco Antonio Marroquin Perez 0:1. 26. Noah Lamotte 0:2. 82. Eigentor (Lionel Colin) 0:3.91. Jimoh Meyer 1:3. 93. Tim Fischler 1:4. – Laufen: Lars Fringeli, Valdrim Metushi, Sandro Maceiras, Lavdim Krasniqi, Jimoh Meyer, Kai Studer, Gezim Misini, Wilson Wipf, Elia Hofer, Qasem Moradi, Mischa Jeger. – Arlesheim: Fabian Heilmann, Luca Herren, Tim Widmer, Andrea Marcozzi, Samuel Buchmann, Marco Antonio Marroquin Perez, Adriano Lombardi, Tim Fischler, Micha Widmer, Vigan Sadiku, Noah Lamotte. – Verwarnungen: 44. Wilson Wipf, 58. Lars Fringeli, 68. Lionel Colin.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 16:32 Uhr.