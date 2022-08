4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Erfolg für Ferad gegen Basel Nord Ferad gewinnt am Sonntag auswärts gegen Basel Nord 4:1. 28.08.2022, 22.56 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Devrim Tusun in der 10. Minute. Er traf für Ferad zum 1:0. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Ali Kavak in der 11. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Basel Nord. Devrim Tusun brachte Ferad 2:1 in Führung (56. Minute).

Mit seinem Tor in der 57. Minute brachte Dilan Aktas Ferad mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Kutlay Kocahal schoss das 4:1 (68. Minute) für Ferad und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Ferad ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Die Offensive belegt mit 7 erzielten Toren Rang 1.

Ferad verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Ferad hat bisher immer gewonnen, nämlich zweimal.

Als nächstes trifft Ferad zuhause mit SV Muttenz (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 4. September statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

In der Tabelle verliert Basel Nord Plätze und zwar von Rang 8 auf 10. Das Team hat null Punkte. Für Basel Nord war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Basel Nord spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Birsfelden (Platz 5). Die Partie findet am 3. September statt (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: SC Basel Nord - FC Ferad 1:4 (1:1) - Rankhof, Basel – Tore: 10. Devrim Tusun 0:1. 11. Eigentor (Ali Kavak) 1:1.56. Devrim Tusun 1:2. 57. Dilan Aktas 1:3. 68. Kutlay Kocahal 1:4. – Basel Nord: Abel Isak, Thomas Layne, Sador Abraha, Awet Tesfazghi Sibhatu, Robel Seele, Mulue Hadish, Nahom Mebrahtu, Millyon Layne, Filimon Berhe, Filmon Tedros, Bereket Kiflom. – Ferad: Aziz Karagöz, Ali Kavak, Kutlay Kocahal, Mehmet Elmali, Ejder Kavak, Murat Agac, Eren Iscan, Serkan Birdemir, Devrim Tusun, Firat Oezdengiz, Dilan Aktas. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

