2. Liga Deutlicher 4:1-Erfolg für Möhlin-Riburg/ACLI gegen Dardania Möhlin-Riburg/ACLI gewinnt am Samstag zuhause gegen Dardania 4:1. 20.03.2022, 23.17 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Thomas Kym in der 46. Minute. Er traf für Möhlin-Riburg/ACLI zum 1:0. Möhlin-Riburg/ACLI baute die Führung in der 51. Minute (Gabriel Waldburger) weiter aus (2:0). Möhlin-Riburg/ACLI erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Thomas Kym weiter auf 3:0.

Bekim Krasniqi (82. Minute) liess Dardania auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Gabriel Waldburger in der 90. Minute, als er für Möhlin-Riburg/ACLI zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Dardania sah Jawed Zemouli (91.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Bajram Saljihu (43.), Loic Limanaj (63.) und Shqiprim Salihi (93.). Bei Möhlin-Riburg/ACLI erhielten Massimo Calcaterra (27.), Gerd Balmer (32.) und Marko Markovic (83.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Möhlin-Riburg/ACLI nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Möhlin-Riburg/ACLI die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Möhlin-Riburg/ACLI. 16 Punkte bedeuten Rang 8. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Möhlin-Riburg/ACLI konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Möhlin-Riburg/ACLI tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Pratteln an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (23. März) statt (20.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Dardania hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Dardania hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dardania spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Reinach (Platz 4). Die Partie findet am 27. März statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 4:1 (1:0) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 46. Thomas Kym 1:0. 51. Gabriel Waldburger 2:0. 55. Thomas Kym 3:0. 82. Bekim Krasniqi 3:1. 90. Gabriel Waldburger 4:1. – Möhlin-Riburg/ACLI: Fabio Lapadula, Massimo Calcaterra, Gerd Balmer, Kevin Haugg, Joshua Kaufmann, Marko Markovic, Thomas Kym, Gzim Krasniqi, Lovro Matic, Korab Bislimi, Gabriel Waldburger. – Dardania: Dzeladin Dzeladini, Christian Ramaj, Edon Mulaj, Loic Limanaj, Erjon Ziba, Ardit Osmani, Bekim Krasniqi, Bajram Saljihu, Egzon Ademaj, Adem Matoshi, Artan Shillova. – Verwarnungen: 27. Massimo Calcaterra, 32. Gerd Balmer, 43. Bajram Saljihu, 63. Loic Limanaj, 83. Marko Markovic, 93. Shqiprim Salihi – Ausschluss: 91. Jawed Zemouli.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Reinach 2:1, FC Gelterkinden - FC Amicitia Riehen 1:0, FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 4:1, SV Sissach - FC Birsfelden 2:1, FC Pratteln - FC Allschwil 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 13 Spiele/34 Punkte (36:11). 2. FC Aesch 13/30 (44:16), 3. FC Allschwil 13/28 (33:12), 4. FC Reinach 13/22 (30:27), 5. BSC Old Boys 12/18 (20:19), 6. FC Dardania 13/17 (27:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 12/16 (23:22), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (24:24), 9. SV Muttenz 12/15 (27:30), 10. FC Gelterkinden 13/14 (21:28), 11. SV Sissach 13/9 (21:44), 12. FC Amicitia Riehen 13/8 (11:28), 13. FC Birsfelden 13/4 (15:38), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 00:14 Uhr.