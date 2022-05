3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 5:1-Sieg für Breitenbach gegen Bubendorf Breitenbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Bubendorf 5:1. 08.05.2022, 09.49 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Breitenbach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Bubendorf war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 45. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Breitenbach waren: Andreas Jeker (2 Treffer), Stefan Liechty (1 Treffer), Michael Krug (1 Treffer) und Lukas Wyss (1 Treffer). Einziger Torschütze für Bubendorf war: Severin Gentsch (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Breitenbach für Pascal Contessi (36.), Ömer Uzakgider (44.) und Stefan Liechty (52.). Bei Bubendorf erhielten Alessio Di Benedetto (36.), Alex Schärli (52.) und Christian Preiswerk (60.) eine gelbe Karte.

Dass Breitenbach gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 21 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Breitenbach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Breitenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 8. Breitenbach hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach geht es auswärts gegen FC Gelterkinden (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 6. Bubendorf hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Bubendorf wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Zwingen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Bubendorf 5:1 (2:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 26. Michael Krug 1:0. 35. Stefan Liechty 2:0. 45. Severin Gentsch (Penalty) 2:1.61. Lukas Wyss 3:1. 82. Andreas Jeker 4:1. 88. Andreas Jeker 5:1. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Ömer Uzakgider, Tobias Oesch, Michael Krug, Pascal Contessi, Silvan Walliser, Sebastian Jermann, Jan Grossenbacher, Fesnik Jashari, Lukas Wyss. – Bubendorf: Silas Ackermann, Severin Gentsch, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Christian Preiswerk, Roger Niederhauser, Alessio Di Benedetto, Oliver Simon, Simon Weber, André Gaudin, Dario Minnig. – Verwarnungen: 36. Alessio Di Benedetto, 36. Pascal Contessi, 44. Ömer Uzakgider, 52. Alex Schärli, 52. Stefan Liechty, 60. Christian Preiswerk.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 08:00 Uhr.