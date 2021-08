3. Liga Deutlicher Auftakterfolg für Concordia BS gegen Arlesheim – Albana Rushiti mit drei Toren Zum Saisonauftakt gewinnt Concordia BS zuhause gegen Arlesheim 5:2. 23.08.2021, 00.30 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Concordia BS: Albana Rushiti brachte ihre Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 11. Minute, als Viviane Eichenberger für Arlesheim traf. Albana Rushiti traf in der 15. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Concordia BS.

Zum Ausgleich für Arlesheim traf Viviane Eichenberger in der 32. Minute. In der 69. Minute gelang Fesnike Rushiti der Führungstreffer zum 3:2 für Concordia BS. Fesnike Rushiti war es auch, die in der 88. Minute Concordia BS weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 4:2. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Albana Rushiti in der 90. Minute, als sie für Concordia BS zum 5:2 traf.sie Traf zum dritten Mal.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Concordia BS nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Concordia BS trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Bubendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

In der Tabelle steht Arlesheim nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Arlesheim spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Reinach. Die Partie findet am 29. August statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Arlesheim 5:2 (2:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 5. Albana Rushiti 1:0. 11. Viviane Eichenberger 1:1. 15. Albana Rushiti 2:1. 32. Viviane Eichenberger 2:2. 69. Fesnike Rushiti 3:2. 88. Fesnike Rushiti 4:2. 90. Albana Rushiti 5:2. – Concordia BS: Melina Schreiber, Noëmi Henry, Esra Polat, Miriam Winter, Mekedes Fawer, Albana Rushiti, Laila Redjepov, Anna Frederike Eichner, Zoe Colin, Carolyn Steiner, Fesnike Rushiti. – Arlesheim: Vanessa Trüssel, Lea Mina Zbinden, Amel Rayen Arrad, Talissia Angela Bellu, Murielle Galliker, Fiona Kunz, Jana Kloiber, Laura Ehifoh, Anna Spichty, Zsofia Bartha, Viviane Eichenberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Bubendorf - FC Lausen 72 8:0, FC Rheinfelden - Team Fricktal 3:3, FC Telegraph BS - SV Muttenz 1:0, FC Breitenbach - FC Reinach 2:2, FC Concordia Basel - FC Arlesheim 5:2

Tabelle: 1. FC Bubendorf 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Concordia Basel 1/3 (5:2), 3. FC Telegraph BS 1/3 (1:0), 4. FC Rheinfelden 1/1 (3:3), 5. Team Fricktal 1/1 (3:3), 6. FC Breitenbach 1/1 (2:2), 7. FC Reinach 1/1 (2:2), 8. SV Muttenz 1/0 (0:1), 9. FC Arlesheim 1/0 (2:5), 10. FC Lausen 72 1/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:27 Uhr.