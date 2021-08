3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Auftakterfolg für Laufen gegen Black Stars Sieg für Laufen gegen Black Stars zum Saisonauftakt. Das Resultat: 4:1. 29.08.2021, 06.56 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Laufen: Anuchan Jeyaseelan brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. In der 62. Minute baute der gleiche Anuchan Jeyaseelan die Führung für Laufen weiter aus. Arthur Gaston Akong Mbida baute in der 79. Minute die Führung für Laufen weiter aus (3:0).

Arthur Gaston Akong Mbida erzielte nur zwei Minuten später auch das 4:0 für Laufen. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Yulian Flores Alvarez in der 85. Minute für Black Stars auf 1:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Laufen sah Lars Kölliker (72.) die rote Karte. Gelb erhielt Lars Kölliker (57.). Die einzige gelbe Karte bei Black Stars erhielt: Saijan Kirupairajah (82.)

Laufen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Für Laufen geht es auswärts gegen FC Oberwil weiter. Das Spiel findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

In der Tabelle steht Black Stars nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Black Stars spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen US Olympia 1963. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: FC Laufen - FC Black Stars 4:1 (1:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 1. Anuchan Jeyaseelan 1:0. 62. Anuchan Jeyaseelan 2:0. 79. Arthur Gaston Akong Mbida 3:0. 81. Arthur Gaston Akong Mbida 4:0. 85. Yulian Flores Alvarez 4:1. – Laufen: Sascha Iten, Eric Borer, Simon Steiner, Fabien Alain Freiberger, Martin Baleno, Cédric Cueni, Flakron Abdullahu, Florent Pepsi, Arthur Gaston Akong Mbida, Anuchan Jeyaseelan, Liridon Osmanaj. – Black Stars: Andrej Krupljanin, Darko Ristic, Saijan Kirupairajah, Yulian Flores Alvarez, Luka Vidovic, Lorik Xheladini, Bogdan Panic, Lars Rapold, Kaan Yilmaz, Nicolas Gürtler, Elias Flores Alvarez. – Verwarnungen: 57. Lars Kölliker, 82. Saijan Kirupairajah – Ausschluss: 72. Lars Kölliker.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: AC Rossoneri - FC Therwil 0:4, FC Laufen - FC Black Stars 4:1, US Olympia 1963 - FC Concordia Basel 0:1, FC Bubendorf - FC Gelterkinden 3:2

Tabelle: 1. FC Therwil 2 Spiele/6 Punkte (7:0). 2. FC Laufen 1/3 (4:1), 3. SC Binningen 1/3 (4:1), 4. FC Concordia Basel 1/3 (1:0), 5. FC Gelterkinden 2/3 (5:3), 6. FC Black Stars 2/3 (5:5), 7. FC Bubendorf 2/3 (4:6), 8. FC Breitenbach 1/1 (2:2), 9. FC Schwarz-Weiss b 1/1 (2:2), 10. FC Oberwil 1/1 (0:0), 11. AC Rossoneri 2/1 (0:4), 12. FC Zwingen 1/0 (0:3), 13. BCO Alemannia Basel 1/0 (1:4), 14. US Olympia 1963 2/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 06:53 Uhr.