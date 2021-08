3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Auftaktsieg für Gelterkinden gegen Olympia 1963 Gelterkinden beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Olympia 1963 setzt es zuhause einen 3:0-Sieg ab. 22.08.2021, 18.08 Uhr

(chm)

Marco Erny schoss Gelterkinden in der 47. Minute zur 1:0-Führung. Gelterkinden baute die Führung in der 66. Minute (Cédric Fleury) weiter aus (2:0). In der 79. Minute baute der gleiche Cédric Fleury die Führung für Gelterkinden weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Olympia 1963 für Ramazan Aldemir (35.), Ibrahin Soto Caballero (61.) und Nilton Andre Altamirano Semino (77.). Gelterkinden blieb ohne Karte.

Gelterkinden liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Für Gelterkinden geht es auswärts gegen FC Bubendorf weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Olympia 1963 liegt nach Spiel 1 auf Rang 14. Für Olympia 1963 geht es in einem Heimspiel gegen FC Concordia Basel weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Gelterkinden - US Olympia 1963 3:0 (0:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 47. Marco Erny 1:0. 66. Cédric Fleury 2:0. 79. Cédric Fleury 3:0. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Leutrim Ahmeti, Alexander Thommen, Yannick Brogle, Nicola Zbinden, Joël Hänggi, Yves Arnold, Noa Merz, Manuel Wiederkehr, Marek Binjas, Marco Erny. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Franck Kurz, Ibrahima Thiam, Igor Mageski Valadares, Christian Luis Coca Figueredo, Adama Kiendrebeogo, Abdelhak Haddach, Ibrahin Soto Caballero, Mamadou Sette, Nilton Andre Altamirano Semino, Giovanni Fuamba. – Verwarnungen: 35. Ramazan Aldemir, 61. Ibrahin Soto Caballero, 77. Nilton Andre Altamirano Semino.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - FC Breitenbach 2:2, FC Gelterkinden - US Olympia 1963 3:0, FC Therwil - FC Zwingen 3:0, FC Bubendorf - SC Binningen 1:4, FC Black Stars - BCO Alemannia Basel 4:1

Tabelle: 1. FC Black Stars 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. SC Binningen 1/3 (4:1), 3. FC Gelterkinden 1/3 (3:0), 4. FC Therwil 1/3 (3:0), 5. FC Breitenbach 1/1 (2:2), 6. FC Schwarz-Weiss b 1/1 (2:2), 7. FC Concordia Basel 0/0 (0:0), 8. FC Oberwil 0/0 (0:0), 9. AC Rossoneri 0/0 (0:0), 10. FC Laufen 0/0 (0:0), 11. FC Bubendorf 1/0 (1:4), 12. BCO Alemannia Basel 1/0 (1:4), 13. FC Zwingen 1/0 (0:3), 14. US Olympia 1963 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 15:50 Uhr.