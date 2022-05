3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Black Stars gegen Therwil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Black Stars behielt im Spiel gegen Therwil am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 15.05.2022, 21.45 Uhr

(chm)

Adriano Ferreira eröffnete in der 24. Minute das Skore, als er für Black Stars das 1:0 markierte. Dino Babovic erhöhte in der 47. Minute zur 2:0-Führung für Black Stars. Leonot Bajrami baute in der 69. Minute die Führung für Black Stars weiter aus (3:0).

Eric Büchler verkürzte in der 83. Minute den Rückstand von Therwil auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jan Muzangu in der 93. Minute, als er für Black Stars zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Black Stars für Jan Muzangu (46.) und Fitim Dauti (90.). Eine Verwarnung gab es für Therwil, nämlich für Dervis Iscan (37.).

In seiner Gruppe hat Black Stars den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Black Stars rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 43 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Black Stars hat bisher 14mal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Black Stars auswärts mit FC Schwarz-Weiss b (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Mit der Niederlage rückt Therwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 42 Punkten neu Platz 4. Für Therwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Oberwil. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (19.45 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Black Stars - FC Therwil 4:1 (1:0) - Schützenmatte, Basel – Tore: 24. Adriano Ferreira 1:0. 47. Dino Babovic 2:0. 69. Leonot Bajrami 3:0. 83. Eric Büchler 3:1. 93. Jan Muzangu 4:1. – Black Stars: Gzim Kryeziu, Sebastien Rosenblatt, Dominik Spaqi, Arnis Kuci, Jan Muzangu, Adriano Ferreira, Enis Fazlija, Leonot Bajrami, Valentin Kaufmann, Loris Saliji, Dino Babovic. – Therwil: Nicolas Moosbrugger, Raphael Usteri, Dervis Iscan, Yannik Kunz, Christoph Burki, Robin Frank, Asvin Ehsan, Jonas Zirngibl, Joachim Schuster, Urban Schaffter, Dominik Bätscher. – Verwarnungen: 37. Dervis Iscan, 46. Jan Muzangu, 90. Fitim Dauti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

