3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Bubendorf gegen Black Stars Sieg für Bubendorf: Gegen Black Stars gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0. 12.09.2021, 13.21 Uhr

Noah Schneider erzielte in der 5. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Bubendorf. In der 22. Minute baute der gleiche Noah Schneider die Führung für Bubendorf weiter aus. Bubendorf erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Sebastian Rüst weiter auf 3:0. Severin Gentsch schoss das 4:0 (52. Minute) für Bubendorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Bubendorf sah Ibos Staunton Mulanda (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ibos Staunton Mulanda (47.) und Andreas Käser (67.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Black Stars, Loris Saliji (30.) kassierte sie.

Die Abwehr von Black Stars kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.5 (Rang 13).

In der Tabelle verbessert sich Bubendorf von Rang 7 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Bubendorf hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bubendorf geht es auf fremdem Terrain gegen FC Oberwil (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

In der Tabelle verliert Black Stars Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Black Stars hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Black Stars spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Gelterkinden (Platz 4). Das Spiel findet am 18. September statt (18.30 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Black Stars 4:0 (2:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 5. Noah Schneider 1:0. 22. Noah Schneider 2:0. 49. Sebastian Rüst 3:0. 52. Severin Gentsch 4:0. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Severin Gentsch, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Andreas Käser, Christian Preiswerk, Noah Schneider, Fabrice Sollberger, Briag Adler, Fabian Frey, Dario Minnig. – Black Stars: Sebastien Rosenblatt, Yulian Flores Alvarez, Bogdan Panic, Saijan Kirupairajah, Mirzad Ajanovic, Lorik Xheladini, Leonot Bajrami, Luka Vidovic, Yves Jankowski, Loris Saliji, Dino Babovic. – Verwarnungen: 30. Loris Saliji, 47. Ibos Staunton Mulanda, 67. Andreas Käser – Ausschluss: 75. Ibos Staunton Mulanda.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Gelterkinden - FC Concordia Basel 3:3, US Olympia 1963 - FC Oberwil 5:1, FC Laufen - FC Therwil 4:0, AC Rossoneri - FC Breitenbach 4:2, FC Bubendorf - FC Black Stars 4:0, SC Binningen - FC Zwingen 3:2

Tabelle: 1. FC Laufen 4 Spiele/10 Punkte (15:3). 2. FC Therwil 4/9 (14:5), 3. SC Binningen 4/9 (13:7), 4. FC Gelterkinden 4/7 (11:8), 5. FC Bubendorf 4/7 (10:8), 6. FC Black Stars 4/6 (12:14), 7. FC Oberwil 4/5 (6:7), 8. FC Concordia Basel 4/5 (6:10), 9. AC Rossoneri 4/5 (6:8), 10. FC Zwingen 4/4 (6:9), 11. FC Schwarz-Weiss b 3/3 (5:5), 12. US Olympia 1963 4/3 (10:12), 13. FC Breitenbach 4/1 (7:13), 14. BCO Alemannia Basel 3/0 (2:14).

