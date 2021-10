3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für FC Liestal gegen Muttenz FC Liestal behielt im Spiel gegen Muttenz am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 17.10.2021, 17.16 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Robby Enz in der 11. Minute. Er traf für FC Liestal zum 1:0. In der 60. Minute traf Robby Enz bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für FC Liestal. Brian Wunderlin baute in der 63. Minute die Führung für FC Liestal weiter aus (3:0).

Gregor Mössinger (74. Minute) liess Muttenz auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alessio Pileggi in der 82. Minute, als er für FC Liestal zum 4:1 traf.

Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Luca Fullin (19.), Ramazan Aldemir (76.) und Leonardo Schlachter (88.). Die einzige gelbe Karte bei FC Liestal erhielt: Claudio Vanne (36.)

In seiner Gruppe hat FC Liestal den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 29 Tore erzielte.

FC Liestal rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 17 Punkte bedeuten Rang 4. FC Liestal hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft FC Liestal daheim mit FC Amicitia Riehen (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (19.30 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Mit der Niederlage rückt Muttenz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 8. Muttenz hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muttenz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SV Muttenz - FC Liestal 1:4 (0:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 11. Robby Enz 0:1. 60. Robby Enz 0:2. 63. Brian Wunderlin 0:3. 74. Gregor Mössinger 1:3. 82. Alessio Pileggi 1:4. – Muttenz: Bora Kul, Luca Fullin, Leonardo Schlachter, Marco Greppi, Joey Ridacker, Berkant Öztürk, Ramazan Aldemir, Mehmet Gecici, Fabio Bächtold, Mertan Yildiz, Bilal Baran Peker. – FC Liestal: Jannis Ruppen, Linus Wegmann, Kerim Bunic, Noel Benz, Matthias Fricker, Gino Scacchi, Patrick Rudin, Alessio Pileggi, Marcus Burkhardt, Robby Enz, Davide Emanuele Rianna. – Verwarnungen: 19. Luca Fullin, 36. Claudio Vanne, 76. Ramazan Aldemir, 88. Leonardo Schlachter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Liestal 1:4, FC Amicitia Riehen - SC Münchenstein 2:1

Tabelle: 1. FC Schwarz-Weiss a 9 Spiele/20 Punkte (28:16). 2. AS Timau Basel 8/19 (33:12), 3. FC Münchenstein 9/17 (31:24), 4. FC Liestal 9/17 (29:17), 5. FC Rheinfelden 9/16 (19:19), 6. NK Alkar 8/13 (20:17), 7. FC Reinach 9/11 (23:26), 8. SV Muttenz 9/11 (15:21), 9. SC Münchenstein 9/11 (14:21), 10. FC Allschwil 9/10 (20:22), 11. FC Lausen 72 9/9 (18:21), 12. FC Amicitia Riehen 9/7 (17:30), 13. NK Posavina 9/7 (15:34), 14. FC Stein 9/7 (26:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 15:26 Uhr.