4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Frenkendorf gegen Laufenburg-Kaisten Frenkendorf behielt im Spiel gegen Laufenburg-Kaisten am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 15.05.2022, 10.31 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Vittorio Ciaramella, der in der 24. Minute für Frenkendorf zum 1:0 traf. Erneut Vittorio Ciaramella traf in der 27. Minute auch zum 2:0 für Frenkendorf. Der Anschlusstreffer für Laufenburg-Kaisten zum 1:2 kam in der 59. Minute. Verantwortlich dafür war Steven Winter.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Frenkendorf stellte Berkan Patlar in Minute 85 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Timo Patrik Helbling, der in der 86. Minute die Führung für Frenkendorf auf 4:1 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Frenkendorf für Timo Patrik Helbling (24.), Claudio Vaz Barata (92.) und Denis Josic (95.). Bei Laufenburg-Kaisten erhielten Philipp Umiker (24.) und Tiago Concalves Costa (66.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Frenkendorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.6 Mal pro Partie.

Frenkendorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Frenkendorf hat bisher elfmal gewonnen und sechsmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Frenkendorf auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Pratteln (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Mit der Niederlage rückt Laufenburg-Kaisten in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 9. Für Laufenburg-Kaisten ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Laufenburg-Kaisten gingen unentschieden aus.

Auf Laufenburg-Kaisten wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das achtplatzierte Team FC Rheinfelden 1909, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 22. Mai statt (14.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Laufenburg-Kaisten 4:1 (2:0) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 24. Vittorio Ciaramella 1:0. 27. Vittorio Ciaramella 2:0. 59. Steven Winter 2:1. 85. Berkan Patlar 3:1. 86. Timo Patrik Helbling 4:1. – Frenkendorf: Roy Gradl, Leandro Chiumiento, Martin Muheim, Fabio Pongan, Giuseppe Colangelo, Claudio Vaz Barata, Kagiso Schnyder, Erik Blakaj, Boze Mijoc, Timo Patrik Helbling, Vittorio Ciaramella. – Laufenburg-Kaisten: Mathias Gehrig, Vincenzo Fiore, Philipp Umiker, Nedeljko Brankovic, Steve Grossenbacher, Tiago Concalves Costa, Giuseppe Iudici, Jannik Näf, Stefan Oberlin, Steven Winter, Vasco Dos Santos Cardia. – Verwarnungen: 24. Timo Patrik Helbling, 24. Philipp Umiker, 66. Tiago Concalves Costa, 92. Claudio Vaz Barata, 95. Denis Josic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 10:29 Uhr.