Frauen 3. Liga Deutlicher Erfolg für Muttenz gegen Sissach Muttenz gewinnt am Sonntag zuhause gegen Sissach 3:0. 30.10.2022, 23.39 Uhr

(chm)

In der 69. Minute gelang Jasmin Schäfer der Führungstreffer zum 1:0 für Muttenz. Mara Odermatt erhöhte in der 77. Minute zur 2:0-Führung für Muttenz. In der 91. Minute traf Mara Odermatt bereits wieder. Sie erhöhte auf 3:0 für Muttenz.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Muttenz hat bislang häufig überzeugt: In neun Spielen hat sie total 27 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Sissach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 25 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Muttenz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 4. Muttenz hat bisher fünfmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Team Fricktal. Die Partie findet am 2. April statt ( Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Für Sissach ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Sissach gingen unentschieden aus.

Sissach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gelterkinden (Platz 7). Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: SV Muttenz - SV Sissach 3:0 (0:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 69. Jasmin Schäfer 1:0. 77. Mara Odermatt 2:0. 91. Mara Odermatt 3:0. – Muttenz: Diana Isabel Silva Nogueirinha, Chantal Anzelini, Mahisha Eigenmann, Nadja Brunner, Patricia Studer, Noemie Berger, Lea Galvagno, Jasmin Schäfer, Dana Marzan, Nadia Gubser, Mara Odermatt. – Sissach: Cristina Pieragostino, Kiona Degen, Julia Wagner, Leonie Gross, Michelle Hofstetter, Nina Martin, Sophie Argenton, Michèle Grütter, Alynn Straumann, Giulia Mulas, Livia Schaub. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 00:36 Uhr.

