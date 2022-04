4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Srbija 1968 gegen Laufen Sieg für Srbija 1968: Gegen Laufen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:0. 11.04.2022, 13.33 Uhr

(chm)

In der 6. Minute war es an Nikola Puric, Srbija 1968 1:0 in Führung zu bringen. Bruno Miguel Gomes Pires sorgte in der 76. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Srbija 1968. Nach einem Eigentor von Marc Meierhofer hiess es in der 83. Minute 3:0 für Srbija 1968.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Laufen. Bei Srbija 1968 erhielten Vladimir Popovic (71.), Bruno Miguel Gomes Pires (72.) und Stefan Todorovic (78.) eine gelbe Karte.

Srbija 1968 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 7. Srbija 1968 hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Srbija 1968 daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Binningen a. Diese Begegnung findet am 24. April statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Laufen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Laufen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Binningen a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 20. April statt ( Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Laufen b - FC Srbija 1968 0:3 (0:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 6. Nikola Puric 0:1. 76. Bruno Miguel Gomes Pires 0:2. 83. Eigentor (Marc Meierhofer) 0:3. – Laufen: Alex Vosseler, Sandro Maceiras, Lavdim Krasniqi, Yannis Spaar, Fabian Zimmermann, Kai Studer, Marius Spaar, Hasan Öztürk, Gezim Misini, Edoardo Currenti, Alessio Zambito. – Srbija 1968: Milos Tintor, Stefan Vidulovic, Sasa Puric, Stefan Lukac, Nenad Milakovic, Nikola Milenkovic, Vuk Pavkovic, Nikola Puric, Stefan Todorovic, Bruno Miguel Gomes Pires, Petar Drca. – Verwarnungen: 30. Hasan Öztürk, 65. Kai Studer, 70. Lavdim Krasniqi, 71. Vladimir Popovic, 72. Bruno Miguel Gomes Pires, 78. Stefan Todorovic, 80. Gezim Misini.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

