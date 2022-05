4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Pflichtsieg für Binningen gegen Basel Nord Sieg für den Leader: Binningen lässt am Sonntag zuhause beim 5:1 gegen Basel Nord (Rang 10) nichts anbrennen. 30.05.2022, 21.06 Uhr

Schon früh setzte Binningen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 16. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Binningen noch auf 5:1.

Basel Nord war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 88. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Binningen waren: Leandro Koweindl (2 Treffer), Simon Fischer (1 Treffer), Olivier Regis (1 Treffer) und Flavio Krug (1 Treffer). Einziger Torschütze für Basel Nord war: Millyon Layne (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Binningen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 71 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Basel Nord ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Unverändert liegt Binningen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 44 Punkten. Binningen hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Binningen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Basel Nord hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Basel Nord war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Basel Nord wartet im nächsten Spiel daheim das neuntplatzierte Team FC Srbija 1968, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: SC Binningen a - SC Basel Nord 5:1 (3:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 16. Olivier Regis 1:0. 25. Simon Fischer 2:0. 34. Leandro Koweindl 3:0. 53. Leandro Koweindl 4:0. 80. Flavio Krug 5:0. 88. Millyon Layne 5:1. – Binningen: Simon Herren, Florian Jenny, Simon Fischer, Volkan Kaya, Robin Baer, Luca Yildiz, Melvin Fehlbaum, Pablo Krug, Olivier Regis, Flavio Krug, Leandro Koweindl. – Basel Nord: Fithawi Eyob, Sador Abraha, Awet Tesfazghi Sibhatu, Meron Habtom, Thomas Layne, Millyon Layne, Nahom Mebrahtu, Mulue Hadish, Filmon Tedros, Aron Layne, Hussein Jemal. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2022 02:24 Uhr.