Frauen 3. Liga Deutlicher Pflichtsieg für Gelterkinden gegen Concordia BS Gelterkinden holt gegen Concordia BS auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzehnten 3:0. 26.09.2022, 11.18 Uhr

(chm)

Das Tor von Elodie Schaub in der 12. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Gelterkinden. Wiederum Elodie Schaub erhöhte in der 27. Minute auf 2:0 für Gelterkinden. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Karin Mohler Wyss in der 39. Minute, als sie für Gelterkinden zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Erikene Basha von Concordia BS erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Gelterkinden hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 10 Tore erzielte.

Die Abwehr von Concordia BS kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 10).

Gelterkinden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 2. Gelterkinden hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gelterkinden spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Bubendorf (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (30. September) (20.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Concordia BS verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Concordia BS muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Concordia BS zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Breitenbach kriegt es Concordia BS als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Gelterkinden 0:3 (0:3) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 12. Elodie Schaub 0:1. 27. Elodie Schaub 0:2. 39. Karin Mohler Wyss 0:3. – Concordia BS: Melina Schreiber, Fatma Altay, Azra Nur Bozkurt, Sabrina Bosco, Sefora Caglioti, Yarem Celik, Erikene Basha, Sanja Kovacevic, Arianna Farinha Sierra, Carolyn Steiner, Fesnike Rushiti. – Gelterkinden: Michela Cicchetti, Kim Däster, Alessia Bürgin, Jasmine Köpfli, Alissa Binjas, Karin Mohler Wyss, Elodie Schaub, Xenia Frey, Michelle Hunziker, Anna Degen, Noemi Ngoumou. – Verwarnungen: 67. Erikene Basha.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 00:43 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.