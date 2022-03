3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Pflichtsieg für Reinach gegen Amicitia Riehen Sieg für den Tabellensiebten: Reinach lässt am Sonntag zuhause beim 5:1 gegen Amicitia Riehen (Rang 13) nichts anbrennen. 21.03.2022, 01.45 Uhr

(chm)

Amicitia Riehen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Marco Corti ging das Team in der 14. Minute in Führung. Reinach glich in der 35. Minute durch Haris Shasivari aus.

Danach drehte Reinach auf. Das Team schoss ab der 60. Minute noch vier weitere Tore, während Amicitia Riehen kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Reinach waren: Yannick Levy (2 Treffer), robin Martin (1 Treffer), Markus Schwander (1 Treffer) und Haris Shasivari (1 Treffer). Einziger Torschütze für Amicitia Riehen war: Marco Corti (1 Treffer).

Bei Reinach erhielten Haris Shasivari (55.), Augusto Bartalini (63.) und Elias Simonato (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Amicitia Riehen, Manuel Meier (55.) kassierte sie.

Die Abwehr von Amicitia Riehen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Reinach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 6. Reinach hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Reinach in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Lausen 72 (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (19.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Amicitia Riehen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 13. Amicitia Riehen hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Amicitia Riehen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Rheinfelden 1909. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: FC Reinach - FC Amicitia Riehen 5:1 (1:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 14. Marco Corti 0:1. 35. Haris Shasivari 1:1. 60. Markus Schwander 2:1. 62. Robin Martin 3:1. 72. Yannick Levy 4:1. 90. Yannick Levy 5:1. – Reinach: Luca Weisskopf, Augusto Bartalini, Raphael Schär, Gianni Rocco, robin Martin, Elias Simonato, Markus Schwander, Pascal Kraft, Marc Widmer, Yannick Levy, Haris Shasivari. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Pablo Wüthrich, Yannick Schlup, Manuel Meier, Janik Schenker, Timon Burkhalter, Jannis Erlacher, Raphael Pregger, Muhammed Koca, Marco Corti, Noah Straumann. – Verwarnungen: 55. Haris Shasivari, 55. Manuel Meier, 63. Augusto Bartalini, 92. Elias Simonato.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Allschwil - NK Posavina 2:2, NK Alkar - SC Münchenstein 2:5, FC Schwarz-Weiss a - FC Münchenstein 0:0, FC Reinach - FC Amicitia Riehen 5:1

Tabelle: 1. AS Timau Basel 14 Spiele/37 Punkte (60:20). 2. FC Rheinfelden 1909 14/28 (34:22), 3. FC Schwarz-Weiss a 14/26 (36:23), 4. FC Liestal 14/26 (42:31), 5. FC Münchenstein 14/24 (41:34), 6. FC Reinach 14/20 (35:31), 7. FC Lausen 72 13/18 (33:28), 8. FC Allschwil 14/18 (32:31), 9. NK Alkar 14/17 (36:42), 10. SC Münchenstein 14/15 (20:38), 11. SV Muttenz 14/14 (20:31), 12. FC Stein 13/13 (39:38), 13. FC Amicitia Riehen 14/8 (25:51), 14. NK Posavina 14/8 (21:54).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 02:43 Uhr.