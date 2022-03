4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Sieg für Binningen gegen Timau Basel Sieg für Binningen: Gegen Timau Basel gewinnt das Team am Samstag zuhause 10:1. 20.03.2022, 18.33 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Binningen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 4:1 in Führung gelegen.

Timau Basel war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 13. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Binningen waren: Remo Hirschi (2 Treffer), Nicholas Visconti (2 Treffer), Lars Stücklin (2 Treffer), Altin Elshani (2 Treffer), Sohayl Mehrabi (1 Treffer) und Santiago Saavedra (1 Treffer). Einziger Torschütze für Timau Basel war: Raffaele Montalto (1 Treffer).

Bei Binningen erhielten Philip Eggenberger (66.) und Sohayl Mehrabi (80.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Timau Basel für Sergej Simendic (6.) und Raffaele Montalto (80.).

Binningen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.5 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Timau Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 36 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Binningen: Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Binningen hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Binningen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen US Bottecchia BS (Platz 7). Diese Begegnung findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Für Timau Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 5. Für Timau Basel war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Timau Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Timau Basel in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team VfR Kleinhüningen. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: SC Binningen b - AS Timau Basel 10:1 (4:1) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 5. Sohayl Mehrabi (Penalty) 1:0.13. Raffaele Montalto (Penalty) 1:1.28. Altin Elshani 2:1. 30. Nicholas Visconti 3:1. 35. Nicholas Visconti 4:1. 53. Lars Stücklin 5:1. 54. Remo Hirschi 6:1. 66. Remo Hirschi 7:1. 71. Santiago Saavedra 8:1. 75. Altin Elshani 9:1. 85. Lars Stücklin 10:1. – Binningen: Florian Jenny, Nils von Arb, Philip Eggenberger, Alexander Hafner, Marvin Laissue, Sohayl Mehrabi, Tim Klein, Fynn Von Planta, Altin Elshani, Nicholas Visconti, Lars Stücklin. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Chris Minette, Francesco Catale, Milan Radicheski, Nicolas Jenny, Sergej Simendic, Musa Demirtok, Giuliano Salvia, Mino Montalto, Raffaele Montalto, Massimo Carlucci. – Verwarnungen: 6. Sergej Simendic, 66. Philip Eggenberger, 80. Sohayl Mehrabi, 80. Raffaele Montalto.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Schwarz-Weiss - FC Bosna Basel 3:1, SC Binningen b - AS Timau Basel 10:1

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 10 Spiele/25 Punkte (27:14). 2. SC Binningen b 11/25 (49:15), 3. FC Schwarz-Weiss 11/24 (26:20), 4. FC Türkgücü Basel 10/22 (43:20), 5. AS Timau Basel 11/14 (25:36), 6. SC Steinen Basel b 10/10 (21:36), 7. US Bottecchia BS 10/10 (13:23), 8. FC Dardania 11/10 (33:47), 9. FC Allschwil 10/9 (21:29), 10. FF Brüglingen Basel 11/9 (24:30), 11. FC Bosna Basel 11/9 (20:32), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

