3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Black Stars gegen Gelterkinden Sieg für Black Stars: Gegen Gelterkinden gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1. 19.09.2021, 20.34 Uhr

Enis Fazlija eröffnete in der 36. Minute das Skore, als er für Black Stars das 1:0 markierte. In der 42. Minute baute Loris Saliji den Vorsprung für Black Stars auf zwei Tore aus (2:0). In der 58. Minute gelang Gelterkinden (Joël Hänggi) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 87. Minute brachte Dino Babovic Black Stars mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Dino Babovic für Black Stars auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten.

Gelbe Karten gab es bei Gelterkinden für Nicola Zbinden (31.), Alexander Thommen (69.) und Leutrim Ahmeti (70.). Eine Verwarnung gab es für Black Stars, nämlich für Enis Fazlija (89.).

Black Stars hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 16 Tore erzielte.

Black Stars machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Black Stars hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren. Black Stars siegte zudem erstmals auswärts.

Black Stars spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Concordia Basel (Platz 9). Das Spiel findet am 26. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach der Niederlage büsst Gelterkinden zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 6. Gelterkinden hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gelterkinden zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Oberwil (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Black Stars - FC Gelterkinden 4:1 (2:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 36. Enis Fazlija 1:0. 42. Loris Saliji 2:0. 58. Joël Hänggi 2:1. 87. Dino Babovic 3:1. 92. Dino Babovic 4:1. – Black Stars: Andrej Krupljanin, Emre Ercin, Yves Jankowski, Lorik Xheladini, Luka Vidovic, Dino Babovic, Berk Sahin, Enis Fazlija, Loris Saliji, Yulian Flores Alvarez, Zayd Ait Jloulat. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Ramon Wiederkehr, Alexander Thommen, Roman Burri, Leutrim Ahmeti, Nicola Zbinden, Joël Hänggi, Noa Merz, Manuel Wiederkehr, Till Bösch, Marco Erny. – Verwarnungen: 31. Nicola Zbinden, 69. Alexander Thommen, 70. Leutrim Ahmeti, 89. Enis Fazlija.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - FC Laufen 0:5, FC Oberwil - FC Bubendorf 3:0, FC Therwil - US Olympia 1963 2:0, FC Breitenbach - BCO Alemannia Basel 2:1, FC Black Stars - FC Gelterkinden 4:1

Tabelle: 1. FC Laufen 5 Spiele/13 Punkte (20:3). 2. FC Therwil 5/12 (16:5), 3. SC Binningen 4/9 (13:7), 4. FC Black Stars 5/9 (16:15), 5. FC Oberwil 5/8 (9:7), 6. FC Gelterkinden 5/7 (12:12), 7. FC Bubendorf 5/7 (10:11), 8. FC Schwarz-Weiss b 5/6 (10:11), 9. FC Concordia Basel 4/5 (6:10), 10. AC Rossoneri 4/5 (6:8), 11. FC Zwingen 4/4 (6:9), 12. FC Breitenbach 5/4 (9:14), 13. US Olympia 1963 5/3 (10:14), 14. BCO Alemannia Basel 5/0 (4:21).

