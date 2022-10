3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Gelterkinden gegen Reinach Gelterkinden gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Reinach 3:0. 27.10.2022, 01.00 Uhr

(chm)

In der 23. Minute gelang Stefan Gehrig der Führungstreffer zum 1:0 für Gelterkinden. Mit seinem Tor in der 68. Minute brachte Marek Binjas Gelterkinden mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Abdu Suleyman in der 75. Minute, als er für Gelterkinden zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation hat sich für Gelterkinden nicht verändert. Acht Punkte bedeuten Rang 12. Gelterkinden hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Gelterkinden siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten NK Alkar kriegt es Gelterkinden im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. Oktober) (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Für Reinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 10). Diese Begegnung findet am Samstag (29. Oktober) statt (19.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Reinach 3:0 (1:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 23. Stefan Gehrig 1:0. 68. Marek Binjas 2:0. 75. Abdu Suleyman 3:0. – Gelterkinden: Alexander Bühlmann, Peppino Martin, Yannick Brogle, Stefan Gehrig, Marek Binjas, Alexander Thommen, Manuel Wiederkehr, Joel Schmid, Giulian Masi, Adriano Maglio, Abdu Suleyman. – Reinach: Luca Weisskopf, Augusto Bartalini, Nicola Thommen, Pascal Kraft, Emanuele Pupo, Dario Di Giacomo, Luca Limardi, Gregor Jeker, Elias Simonato, Tobias Mutz, Gian Guiglia. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2022 00:57 Uhr.

