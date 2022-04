3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Schwarz-Weiss gegen Rossoneri Schwarz-Weiss gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Rossoneri 5:0. 20.04.2022, 23.31 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Jelenko Lukic brachte in der 27. Minute die 1:0-Führung für Schwarz-Weiss. Schwarz-Weiss baute die Führung in der 29. Minute (Pascal Ryser) weiter aus (2:0). Schwarz-Weiss erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Mischa David Müller weiter auf 3:0.

Guillaume Arnet baute in der 47. Minute die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Behringer in der 56. Minute, als er für Schwarz-Weiss zum 5:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schwarz-Weiss. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schwarz-Weiss in einem Heimspiel mit US Olympia 1963 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Rossoneri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 5. Für Rossoneri war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rossoneri spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Binningen (Platz 8). Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Schwarz-Weiss b 0:5 (0:3) - Bifang, Lausen – Tore: 27. Eigentor (Jelenko Lukic) 0:1.29. Pascal Ryser 0:2. 35. Mischa David Müller 0:3. 47. Guillaume Arnet 0:4. 56. Simon Behringer 0:5. – Rossoneri: Abisan Vasanthan, Fabio Scharowski, Manuel Brogly, Özgür Cansa Düzgünkaya, Jelenko Lukic, Kristian Vokrraj, Lavdrim Jusufi, Shahir Hashem, Alessio Scalone, Alessio Santo, Leandro Stasi. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Dominique Mindel, Tugay Portakal, Thimo Müller, Jonas Baumann, Mischa David Müller, Guillaume Arnet, Vinzenz Wyss, Simon Behringer, Silas Gusset, Pascal Ryser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

