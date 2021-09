4. Liga, Gruppe 1 Diegten Eptingen stolpert gegen Kaiseraugst Überraschender Sieg für Kaiseraugst: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Diegten Eptingen (6. Rang) auswärts 4:2 geschlagen. Kaiseraugst erreichte zugleich den ersten Saisonsieg im dritten Spiel. 05.09.2021, 16.13 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Kaiseraugst: Calak Hamad Amin Bierdauoud brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Altin Shabani sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kaiseraugst. Die 44. Minute brachte für Diegten Eptingen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Timo Zeller.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 59. Minute, als Rouven Schäfer für Diegten Eptingen traf. In der 69. Minute gelang Nexhmedin Sahiti der Führungstreffer zum 3:2 für Kaiseraugst. Das letzte Tor der Partie fiel in der 78. Minute, als Islam Sahiti die Führung für Kaiseraugst auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kaiseraugst erhielten Calak Hamad Amin Bierdauoud (50.) und Rayan Kouachi (57.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Diegten Eptingen erhielt: Davide Sfragara (87.)

Kaiseraugst verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Kaiseraugst hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Kaiseraugst geht es daheim gegen AC Virtus Liestal (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

In der Tabelle verliert Diegten Eptingen Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Für Diegten Eptingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Diegten Eptingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 10). Die Partie findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - FC Kaiseraugst 2:4 (1:2) - Hofmatt, Diegten – Tore: 5. Calak Hamad Amin Bierdauoud 0:1. 23. Altin Shabani 0:2. 44. Timo Zeller 1:2. 59. Rouven Schäfer 2:2. 69. Nexhmedin Sahiti 2:3. 78. Islam Sahiti 2:4. – Diegten Eptingen: Leandro Di Venere, Davide Sfragara, Simon Jenni, Alexander Pfister, Denny Flury, Timo Zeller, Rouven Schäfer, Marco Schneider, Sebastian Zürcher, Dominik Meier, Alexander Wolf. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Rayan Kouachi, Daniele Nicastro, Nico Birrer, Alejandro Andenmatten, Calak Hamad Amin Bierdauoud, Dario Cardone, Nexhmedin Sahiti, Fabio Eyer, Lucien Hassenforder, Islam Sahiti. – Verwarnungen: 50. Calak Hamad Amin Bierdauoud, 57. Rayan Kouachi, 87. Davide Sfragara.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Pratteln - AC Rossoneri 6:0, FC Eiken - FC Laufenburg-Kaisten 2:1, AC Virtus Liestal - FC Wallbach-Zeiningen 6:2, FC Diegten Eptingen - FC Kaiseraugst 2:4, SV Sissach - FC Frenkendorf 1:2

Tabelle: 1. FC Pratteln 3 Spiele/9 Punkte (11:2). 2. FC Eiken 3/9 (7:2), 3. FC Frenkendorf 3/9 (9:4), 4. AC Virtus Liestal 3/6 (10:7), 5. FC Oberdorf 3/6 (10:4), 6. AC Rossoneri 3/4 (1:6), 7. FC Diegten Eptingen 3/3 (5:7), 8. FC Wallbach-Zeiningen 3/3 (5:11), 9. FC Kaiseraugst 3/3 (5:5), 10. FC Laufenburg-Kaisten 3/1 (2:5), 11. FC Rheinfelden 3/0 (2:7), 12. SV Sissach 3/0 (2:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 16:11 Uhr.