4. Liga, Gruppe 3 Dornach gewinnt klar gegen Oberwil Dornach behielt im Spiel gegen Oberwil am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:0. 02.10.2022

Das Tor von Yannic Altermatt in der 12. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Dornach. In der 14. Minute schoss Tobias Chavannes Dornach mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Kilian Schröter baute in der 46. Minute die Führung für Dornach weiter aus (3:0).

Dornach erhöhte in der 87. Minute seine Führung durch Simon Heer weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Christopher Kunz, der in der 92. Minute die Führung für Dornach auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Dornach erhielt: Yannic Lamotte (18.) eine Verwarnung gab es für Oberwil, nämlich für Stefan Gubser (13.).

Dornach schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie.

Dornach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Sieben Punkte bedeuten Rang 6. Dornach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Dornach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Dornach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Riederwald (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Nach der Niederlage büsst Oberwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 8. Für Oberwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Oberwil verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Oberwil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team FC Riederwald, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Mittwoch (5. Oktober) statt ( Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Oberwil - SC Dornach a 0:5 (0:2) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 12. Yannic Altermatt 0:1. 14. Tobias Chavannes (Penalty) 0:2.46. Kilian Schröter 0:3. 87. Simon Heer 0:4. 92. Christopher Kunz (Penalty) 0:5. – Oberwil: Stefan Gubser, Thierry Geissmann, Deniz Kececi, Ivica Ohnjec, Dominic Boltshauser, Eloy Seoane Sanchez, Gezim Misini, Tobias Schnell, Clifford Otieno Ouma, Josua Furrer, Manuel Opprecht. – Dornach: Melvin König, Christopher Kunz, Tobias Chavannes, Yannic Lamotte, Yanik Kilcher, Noe Gschwind Pajeres, David Casanova Diaz, Matyas Bartha, Benjamin Baumann, Simon Heer, Yannic Altermatt. – Verwarnungen: 13. Stefan Gubser, 18. Yannic Lamotte.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

