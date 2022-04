4. Liga, Gruppe 3 Dornach setzt Siegesserie auch gegen Münchenstein FC fort – Siegtreffer in 86. Minute Dornach setzt seine Siegesserie auch gegen Münchenstein FC fort. Das 4:3 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 25.04.2022, 11.19 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Jordi Hatstatt in der 3. Minute. Er traf für Münchenstein FC zum 1:0. Dornach glich in der 12. Minute durch Yannic Altermatt aus. Lukas Berg brachte Dornach 2:1 in Führung (32. Minute).

Gleichstand war in der 50. Minute hergestellt: Dario Muchenberger traf für Münchenstein FC. Das Tor von Patrick Zimmermann in der 74. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Münchenstein FC. Gleichstand stellte Simon Heer durch seinen Treffer für Dornach in der 76. Minute her. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute traf Tobias Fumagalli zum 4:3-Siegestreffer für Dornach.

Bei Münchenstein FC erhielten Dario Muchenberger (9.), Patrick Zimmermann (60.) und Fabio Pedrido Reber (73.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dornach, Kilian Schröter (68.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Dornach zu den Besten: Die total 23 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 3).

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Dornach unverändert. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 4. Für Dornach ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Dornach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ettingen. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Münchenstein FC hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Aesch (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: SC Dornach - FC Münchenstein 4:3 (2:1) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 3. Jordi Hatstatt 0:1. 12. Yannic Altermatt 1:1. 32. Lukas Berg 2:1. 50. Dario Muchenberger 2:2. 74. Patrick Zimmermann 2:3. 76. Simon Heer 3:3. 86. Tobias Fumagalli 4:3. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, Tobias Chavannes, Yanik Kilcher, Daniel Fiechter, Maximilian Ditzler, Raul Gschwind, Noe Gschwind Pajeres, Nico Berger, Leon Meier, Yannic Altermatt. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Daniele Abbt, Tom Steiner, Patrick Presotto, Michael Strittmatter, Basil Jäger, Dario Muchenberger, Patrick Zimmermann, Davide Febbraio, Arthur Hemmings, Jordi Hatstatt. – Verwarnungen: 9. Dario Muchenberger, 60. Patrick Zimmermann, 68. Kilian Schröter, 73. Fabio Pedrido Reber.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

