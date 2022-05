4. Liga, Gruppe 3 Dornach sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Reinach Im Spiel zwischen Reinach und Dornach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 30.05.2022, 00.20 Uhr

Dreimal ging Reinach in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Dornach schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 92. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Reinach glich Dornach direkt wieder aus. Zuletzt ging Reinach durch Sven Husi in der 81. Minute 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Dornach zum 3:3 fiel spät durch Maximilian Ditzler. Er war in der 92. Minute erfolgreich.Es war ein Elfmeter.

Die Torschützen für Reinach waren: Sven Husi (2 Treffer) und Fabian Huber (1 Treffer). Die Torschützen für Dornach waren: Tobias Fumagalli, Pascal Saladin und Maximilian Ditzler.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lenard Bubendorf von Reinach erhielt in der 34. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Reinach zu den Besten: Die total 44 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.1 Toren pro Match (Rang 3).

Reinach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 7. Reinach hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Reinach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Aesch (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Dornach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 5. Dornach hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Dornach geht es daheim gegen FC Therwil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Telegramm: FC Reinach - SC Dornach 3:3 (1:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 41. Sven Husi 1:0. 47. Tobias Fumagalli 1:1. 67. Fabian Huber 2:1. 80. Pascal Saladin 2:2. 81. Sven Husi 3:2. 92. Maximilian Ditzler (Penalty) 3:3. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Alain Kaiser, Lorenzo Di Cesare, Linus Baumberger, Lenard Bubendorf, Yannick Strub, Yannick Stücklin, Sven David, Sven Husi, Floriano Calo. – Dornach: Melvin König, Maximilian Ditzler, Matyas Bartha, Nikola Nikolic, Kilian Schröter, Leuar Hamza, Simon Heer, Noe Gschwind Pajeres, Raul Gschwind, Nico Berger, Yannic Altermatt. – Verwarnungen: 34. Lenard Bubendorf.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

