2. Liga Edon Basha führt Aesch mit drei Toren zum Sieg gegen Birsfelden Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 13) ist Aesch am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Birsfelden gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen. 12.09.2021, 17.40 Uhr

(chm)

Ruben Antonio Flores Mora eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Birsfelden das 1:0 markierte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der 21. Minute traf Arianit Tasholli für Aesch zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Edon Basha in der 32. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Aesch.

Der gleiche Edon Basha war in der 59. Minute auch für das 3:1 für Aesch verantwortlich. Mit einem weiteren Tor erhöhte Edon Basha für Aesch auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Aesch sah Jeton Abazi (65.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jeton Abazi (8.), Fabiano Cosimo Durante (54.) und Arianit Tasholli (65.). Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Ricardo Luis Ribeiro Soares (50.) und Kerem Uzakgider (65.).

In der Defensive hat Aesch in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 17 erzielten Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Birsfelden ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 11 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 12).

Mit dem Sieg hält Aesch seine Position an der Tabellenspitze. Nach fünf Spielen hat das Team 13 Punkte. Für Aesch ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Aesch ging unentschieden aus. Aesch konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Aesch spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Allschwil (Platz 4). Die Partie findet am 18. September statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

In der Tabelle liegt Birsfelden weiterhin auf Rang 13. Das Team hat einen Punkt. Birsfelden hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Birsfelden geht es auf fremdem Terrain gegen FC Dardania (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 19. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Aesch 1:4 (1:2) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 7. Ruben Antonio Flores Mora (Penalty) 1:0.21. Arianit Tasholli 1:1. 32. Edon Basha 1:2. 59. Edon Basha 1:3. 68. Edon Basha 1:4. – Birsfelden: Dénes Zoltan Kövi, Roberto Garcia, Kevin Schiffer, Kerem Uzakgider, Denijel Savic, Mauro Kern, Ricardo Luis Ribeiro Soares, Alessio Zarola, Ruben Kotlar, Ruben Antonio Flores Mora, Bi Massou Martial Youan. – Aesch: Srdan Lazic, Fabio Limardi, Marco Palmieri, Patrick Oehler, Uros Ristivojevic, Armin Talic, Arianit Tasholli, Nico Thüring, Milos Janicijevic, Jeton Abazi, Edon Basha. – Verwarnungen: 8. Jeton Abazi, 50. Ricardo Luis Ribeiro Soares, 54. Fabiano Cosimo Durante, 65. Kerem Uzakgider, 65. Arianit Tasholli – Ausschluss: 65. Jeton Abazi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - FC Gelterkinden 3:2, FC Birsfelden - FC Aesch 1:4, SV Sissach - BSC Old Boys 0:2, FC Amicitia Riehen - FC Reinach 2:4, FC Wallbach-Zeiningen - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:1

Tabelle: 1. FC Aesch 5 Spiele/13 Punkte (17:4). 2. FC Pratteln 5/12 (14:7), 3. FC Reinach 5/12 (13:7), 4. FC Allschwil 4/10 (11:4), 5. BSC Old Boys 5/6 (7:11), 6. FC Gelterkinden 5/6 (8:8), 7. SV Muttenz 3/5 (6:5), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 5/5 (10:11), 9. FC Wallbach-Zeiningen 4/4 (6:7), 10. FC Dardania 4/3 (9:13), 11. SV Sissach 5/2 (5:12), 12. FC Amicitia Riehen 4/1 (4:15), 13. FC Birsfelden 4/1 (5:11), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 17:36 Uhr.