3. Liga, Gruppe 2 Eigentor bringt Schwarz-Weiss Unentschieden gegen Breitenbach Je ein Punkt für Schwarz-Weiss und Breitenbach: Die Teams trennen sich 2:2 10.09.2022, 23.06 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Michael Hänggi für Breitenbach. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Michael Mihaye sorgte in der 12. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Breitenbach. In der 36. Minute verwandelte Sol Liechti erfolgreich einen Elfmeter und brachte Schwarz-Weiss so auf 1:2 heran. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Amos Arnold Ngan in der 50. Minute. Es war der 2:2-Ausgleich für Schwarz-Weiss.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Amos Arnold Ngan von Breitenbach erhielt in der 89. Minute die rote Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Total liess das Team 6 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 2).

Schwarz-Weiss verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Schwarz-Weiss hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Oberdorf (Platz 10) zu tun. Diese Begegnung findet am 17. September statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Unverändert liegt Breitenbach auf Rang 5. Das Team hat sieben Punkte. Breitenbach hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach geht es zuhause gegen FC Laufen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Breitenbach 2:2 (1:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 2. Michael Hänggi 0:1. 12. Michael Mihaye 0:2. 36. Sol Liechti (Penalty) 1:2.50. Eigentor (Amos Arnold Ngan) 2:2. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Maurice Dubois, Mahir Mulabdic, Noah Böni, Niklas Roelli, Rrap Cerkini, Patrick Ruas Dias, Luca Bosco Ferreira Caviezel, Senol Sengül, Janis Wyss, Sol Liechti. – Breitenbach: Alex Vosseler, Ramon Trösch, Tobias Oesch, Michael Krug, Amos Arnold Ngan, Pascal Contessi, Michael Hänggi, Sebastian Jermann, Lukas Wyss, Silvan Walliser, Michael Mihaye. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 89. Amos Arnold Ngan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 20:29 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.