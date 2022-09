4. Liga, Gruppe 1 Eiken setzt Siegesserie auch gegen Sissach fort – Marc Troller trifft spät zum Sieg Eiken setzt seine Siegesserie auch gegen Sissach fort. Das 2:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 01.10.2022, 00.25 Uhr

(chm)

Zunächst musste Eiken einen Rückstand hinnehmen: In der 43. Minute traf Dominic Hunziker für Sissach zum 1:0. Eiken drehte aber das Spiel innerhalb von zwei Minuten. Verantwortlich war Marc Troller, der in der 83. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 85. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sissach erhielten Alban Asani (75.) und Ramon Sutter (88.) eine gelbe Karte. Für Eiken gab es keine Karte.

Eiken schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 27 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Eiken an die Spitze Das Team hat nach sieben Spielen 17 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um drei Plätze. Eiken hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eiken bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Frenkendorf. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Durch die Niederlage wird Sissach ans Tabellenende durchgereicht. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei drei Punkten Es verliert einen Platz. Für Sissach ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison.

Sissach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rheinfelden 1909 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: SV Sissach - FC Eiken 1:2 (1:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 43. Dominic Hunziker 1:0. 83. Marc Troller 1:1. 85. Marc Troller 1:2. – Sissach: Joel Nessi, Aurin Stricker, Joel Chretien, Jeton Asani, Dominic Hunziker, Dennis Schaub, Marvin Schneider, Pascal Keller, Alban Asani, Olivier Lerch, Alex Nyarko. – Eiken: Martin Wüthrich, Livio Bolognese, Raffael Rohrer, Roberto Rizza, André Rickenmann, David Lam Näff, Silvan Saladin, Henk Van Heel, Lawrence Roskosch, Heinz Gärtner, Marc Troller. – Verwarnungen: 75. Alban Asani, 88. Ramon Sutter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 00:22 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.