4. Liga, Gruppe 1 Eiken stolpert gegen Virtus Liestal – Siegtreffer in allerletzter Minute Überraschender Sieg für Virtus Liestal: Das Team auf Tabellenrang 6 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Eiken (1. Rang) zuhause 4:3 geschlagen. 02.10.2021, 23.18 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Sahincan Aydogdu, der in der 17. Minute für Virtus Liestal zum 1:0 traf. Stefano Petrucci sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Virtus Liestal. Die 63. Minute brachte für Eiken den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Marc Troller.

Stefano Petrucci sorgte in der 67. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Virtus Liestal. Dank dem Treffer von Serge Siegrist (77.) reduzierte sich der Rückstand für Eiken auf ein Tor (2:3). Fabian Wüthrich glich in der 88. Minute für Eiken aus. Es hiess 3:3. In den Schlussminuten machte nochmals Stefano Petrucci alles klar. Sein Treffer in der 91. Minute zum 4:3 sicherte Virtus Liestal den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Virtus Liestal, Michel Mayer (89.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eiken, Lawrence Roskosch (43.) kassierte sie.

Virtus Liestal hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Eiken lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Virtus Liestal. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Virtus Liestal um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Virtus Liestal spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Diegten Eptingen (Platz 8). Die Partie findet am 9. Oktober statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Trotz der Niederlage bleibt Eiken auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 18 Punkte auf dem Konto. Eiken hat bisher sechsmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Eiken daheim gegen das drittplatzierte Team FC Oberdorf zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (20.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Eiken 4:3 (2:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 17. Sahincan Aydogdu 1:0. 23. Stefano Petrucci 2:0. 63. Marc Troller 2:1. 67. Stefano Petrucci 3:1. 77. Serge Siegrist 3:2. 88. Fabian Wüthrich 3:3. 91. Stefano Petrucci 4:3. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Ognien Colovic, Sahincan Aydogdu, Stefano Gigliotti, Alexandere Burkhalter, Michel Mayer, Peter Trefilleti, Tiago Vogt, Noah Davide Plozza, Fabio Petrucci, Stefano Petrucci. – Eiken: Roberto Rizza, André Rickenmann, Dan Wäfler, Silvan Saladin, Pascal Näff, Mazlum Kobulan, Enrico Vezzani, Lawrence Roskosch, Heinz Gärtner, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Verwarnungen: 43. Lawrence Roskosch, 89. Michel Mayer.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: AC Virtus Liestal - FC Eiken 4:3, FC Frenkendorf - FC Kaiseraugst 3:4, FC Diegten Eptingen - AC Rossoneri 2:1, SV Sissach - FC Laufenburg-Kaisten 4:3, FC Rheinfelden - FC Wallbach-Zeiningen 3:2

Tabelle: 1. FC Eiken 7 Spiele/18 Punkte (24:7). 2. FC Frenkendorf 7/15 (22:16), 3. FC Oberdorf 7/14 (18:8), 4. FC Pratteln 7/14 (22:13), 5. AC Virtus Liestal 7/12 (22:19), 6. FC Wallbach-Zeiningen 7/10 (18:18), 7. FC Kaiseraugst 7/9 (16:14), 8. FC Diegten Eptingen 7/7 (11:25), 9. FC Laufenburg-Kaisten 7/7 (12:14), 10. FC Rheinfelden 7/7 (11:15), 11. AC Rossoneri 7/4 (5:17), 12. SV Sissach 7/4 (9:24).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 23:02 Uhr.